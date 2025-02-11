Quốc tế Nhận định, dự đoán Parma vs Bologna: Vỡ mộng phút cuối Trận đấu giữa Parma vs Bologna giải Serie A diễn ra vào 0h00 ngày 3/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Parma vs Bologna mới nhất

Parma đang đối mặt với danh sách chấn thương dài, bao gồm Matija Frigan (đầu gối), Jacob Ondrejka (mắt cá), Mandela Keita (đầu gối), Gaetano Oristanio (cơ) và Emanuele Valeri (mắt cá).

Chân sút Mateo Pellegrino – người duy nhất ghi được hơn 1 bàn cho Parma mùa này – sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới.

Bên phía Bologna, hậu vệ Emil Holm trở lại sau án treo giò do thẻ đỏ ở trận gặp Fiorentina. Đội bóng của Italiano không có thêm ca chấn thương nào sau trận hòa Torino, ngoại trừ Ciro Immobile vẫn vắng mặt vì chấn thương đùi.

Do Federico Bernardeschi và Thijs Dallinga chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, HLV Italiano nhiều khả năng sẽ đưa Riccardo Orsolini và Santiago Castro trở lại đội hình xuất phát để tránh việc đội bóng rơi vào chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp tại Serie A.

Đội hình dự kiến Parma vs Bologna mới nhất

Parma:

Suzuki; Prato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabe, Estevez, Sorensen, Ordonez; Pellegrino, Cutrone

Bologna:

Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro

Nhận định bóng đá Parma vs Bologna mới nhất

Sau hai trận giữ sạch lưới liên tiếp, Parma không thể tạo nên bất ngờ khi làm khách trước đội đồng dẫn đầu Roma giữa tuần qua và phải nhận thất bại 1-2 tại thủ đô.

Trận thua này khiến “Crociati” nối dài chuỗi 4 trận không thắng tại Serie A kể từ chiến thắng 2-1 trước Torino vào cuối tháng 9 — chuỗi trận kéo dài trọn một tháng thi đấu mà không biết mùi chiến thắng.

Vấn đề lớn nhất của thầy trò Carlos Cuesta nằm ở khả năng ghi bàn. Hai bàn thắng vào lưới Torino chiếm một nửa tổng số 4 bàn Parma có được từ đầu mùa. Trong 4 trận gần nhất không thắng (2 hòa, 2 thua), đội bóng này 3 lần tịt ngòi, và nếu tiếp tục không ghi bàn trước Bologna cuối tuần này, họ có nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, khi Hellas Verona (hạng 18) và Fiorentina (hạng 19) chỉ kém lần lượt 2 và 3 điểm.

Người hâm mộ tại sân Tardini hy vọng đội bóng có thể tái hiện chiến thắng 2-0 trước Bologna hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng để làm được điều đó, Parma sẽ phải giành chiến thắng trong hai lần đối đầu liên tiếp với Bologna – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2012.

Phía bên kia, HLV Vincenzo Italiano cùng các học trò chắc chắn không muốn lặp lại kịch bản thất bại ở derby vùng Emilia mùa trước, nơi họ không ghi nổi bàn nào (thua 0-2 trên sân khách và hòa 0-0 trên sân nhà).

Tuy nhiên, phong độ hiện tại cho thấy Bologna đang ở trạng thái hoàn toàn khác. Trong 5 vòng gần nhất, họ xếp thứ 4 về thành tích thi đấu, trong khi Parma chỉ đứng thứ 14.

Dẫu vậy, Bologna vẫn phải cảnh giác với phong độ sân khách thất thường: sau 5 chuyến xa nhà, họ có 1 thắng, 2 hòa và 2 thua. Chuỗi 3 trận bất bại trên sân khách gần đây đã giúp họ cải thiện đáng kể – với các kết quả 2-2 trước Lecce và Fiorentina, xen giữa là chiến thắng 2-0 trước Cagliari – sau khi từng thua Roma và AC Milan cùng tỷ số 0-1.

Trước đối thủ có hàng công yếu nhất giải (Parma mới ghi 4 bàn, ngang với đội thấp nhất Serie A), Bologna có cơ sở để tự tin hướng tới chiến thắng sân khách thứ hai mùa này, qua đó nâng tổng số trận thắng lên 5.

Với 15 điểm hiện có, Bologna chỉ kém hai đội thành Milan (cùng 18 điểm) và Como (16 điểm) một khoảng cách nhỏ. Nếu giành trọn 3 điểm và các kết quả khác thuận lợi, “Rossoblù” hoàn toàn có thể lọt vào nhóm dự Champions League sau vòng đấu này.

Dự đoán tỉ số Parma vs Bologna mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Parma vs Bologna như sau:

Sportsmole: Parma 1-2 Bologna

WhoScore: Parma 2-1 Bologna

Parma 2-1 Bologna Chúng tôi dự đoán: Parma 1-2 Bologna

Xem trực tiếp Parma vs Bologna khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Parma vs Bologna trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 0h00 ngày 3/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.