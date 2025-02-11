Quốc tế Nhận định, dự đoán AC Milan vs Roma: Gãy cánh ở Milan Trận đấu giữa AC Milan vs Roma giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 3/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng AC Milan vs Roma mới nhất

AC Milan tiếp tục không có sự phục vụ của Christian Pulisic, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa này, do chấn thương đùi – dự kiến chỉ trở lại giữa tháng 11. Việc thiếu tiền đạo hiệu quả khiến hàng công của Allegri gặp khó: Santiago Giménez đã không ghi bàn ở Serie A từ tháng 5, trong khi Rafael Leão dính chấn thương nhẹ ở hông và phải tập riêng sau trận gặp Atalanta.

Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn có khả năng ra sân; anh đang đạt phong độ tốt với 2 bàn trong 2 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, Milan mất thêm Adrien Rabiot (chấn thương), còn Ruben Loftus-Cheek và Ardon Jashari vừa trở lại sau thời gian nghỉ, nên nhiều khả năng Luka Modrić (40 tuổi) sẽ tiếp tục đá chính ở tuyến giữa.

Bên phía AS Roma, bài toán hàng công cũng chưa có lời giải rõ ràng. Evan Ferguson dính chấn thương mắt cá trong trận thắng Parma và có thể phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Do đó, Artem Dovbyk nhiều khả năng được đá chính, hoặc Paulo Dybala – người từng ghi 10 bàn vào lưới Milan trong quá khứ – sẽ đảm nhận vai trò “số 9 ảo”.

Angelino vẫn chưa bình phục do viêm phế quản, nên vị trí hậu vệ trái sẽ thuộc về Wesley, hoặc Kostas Tsimikas có thể được triệu hồi trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến AC Milan vs Roma mới nhất

AC Milan:

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao

Roma:

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala

Nhận định bóng đá AC Milan vs Roma mới nhất

Sau trận hòa đầy thất vọng trước đội chưa thắng trận nào là Pisa cuối tuần trước – khi phải nhờ đến bàn gỡ muộn để tránh thua – AC Milan lại tiếp tục bị cầm chân trong trận derby Lombardy với Atalanta giữa tuần qua.

Bàn mở tỷ số của Samuele Ricci giúp “Rossoneri” vươn lên dẫn trước tại Bergamo, nhưng Ademola Lookman gỡ hòa bằng cú sút xa tuyệt đẹp trước giờ nghỉ, và hai đội chia điểm sau 90 phút.

Dù vậy, đoàn quân của Massimiliano Allegri vẫn đang bất bại 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và hiện xếp thứ 4 Serie A, chỉ kém Roma và Napoli – hai đội dẫn đầu – đúng 3 điểm.

Allegri vẫn nhấn mạnh mục tiêu thực tế là giành vé Champions League hơn là cạnh tranh Scudetto, nhưng năng lực tranh ngôi vô địch của Milan sẽ được thử thách nghiêm túc vào cuối tuần này khi họ chạm trán một trong hai đội xếp trên.

Ngay sau đợt nghỉ quốc tế tới, Milan sẽ gặp đại kình địch Inter, song trước mắt, họ phải đối đầu một đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng – AS Roma.

Về mặt lịch sử, Milan đang nắm ưu thế khi chỉ thua 1 trong 11 lần chạm trán gần nhất tại Serie A, dù thất bại duy nhất đó lại là 3–1 trước Roma ở lần gặp gần nhất tại thủ đô.

Dưới triều đại mới của Gasperini, dù chưa có một trung phong ghi bàn ổn định, Roma vẫn khởi đầu mùa giải 2025–26 cực kỳ ấn tượng với 7 chiến thắng sau 9 trận, thành tích tốt nhất của họ trong 8 năm qua.

Giữa tuần, các bàn thắng của Mario Hermoso và Artem Dovbyk giúp “Giallorossi” vượt qua Parma 2–1, qua đó tiếp tục song hành cùng Napoli trên đỉnh bảng. Dù Matias Soulé có pha lập công bị VAR từ chối gây tranh cãi, Roma vẫn bứt phá trong hiệp 2, chấm dứt chuỗi trận toàn thua trên sân Olimpico.

Trên sân khách, đội bóng thủ đô vẫn duy trì phong độ đáng nể với 100% thắng lợi ở Serie A mùa này, bao gồm cả chiến thắng tại Nice ở Europa League.

Tính từ thời Claudio Ranieri, Roma là đội có nhiều chiến thắng sân khách (11) và nhiều trận giữ sạch lưới (9) nhất trong năm 2025 trên toàn châu Âu. Nếu thắng Milan, họ sẽ có 6 trận thắng sân khách liên tiếp tại Serie A, điều từng xảy ra đúng một lần trong lịch sử. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của Roma tại San Siro đã cách đây 8 năm – năm 2017.

Dự đoán tỉ số AC Milan vs Roma mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu AC Milan vs Roma như sau:

Sportsmole: AC Milan 2-1 Roma

WhoScore: AC Milan 1-0 Roma

AC Milan 1-0 Roma Chúng tôi dự đoán: AC Milan 1-0 Roma

Xem trực tiếp AC Milan vs Roma khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận AC Milan vs Roma trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 3/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.