Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Copenhagen: Gà trống tìm lại tiếng gáy Trận đấu giữa Tottenham vs Copenhagen giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Copenhagen mới nhất

Kế hoạch chiến thuật của Tottenham đã đổ bể chỉ sau 7 phút trong trận gặp Chelsea, khi Lucas Bergvall buộc phải rời sân vì chấn động đầu. Theo quy định y tế, tiền vệ người Thụy Điển sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến sau kỳ tập trung ĐTQG.

Bergvall gia nhập danh sách dài các ca chấn thương của Spurs, bao gồm Yves Bissouma (mắt cá), Dominic Solanke (mắt cá), Radu Drăgușin (đầu gối), Dejan Kulusevski (đầu gối), James Maddison (đầu gối), Ben Davies (cơ đùi), Kota Takai (cơ đùi) và Archie Gray (bắp chân). Ngoài ra, Mathys Tel không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League.

Tuy nhiên, Tottenham vẫn có tin vui khi Wilson Odobert, Cristian Romero và Destiny Udogie đều trở lại từ chấn thương và góp mặt trên băng ghế dự bị trước Chelsea. Cả ba nhiều khả năng sẽ đá chính vào thứ Ba, cùng với Xavi Simons – dù tiền vệ người Hà Lan vừa bị thay ra giữa chừng ở trận trước.

Phía Copenhagen cũng gặp khó khăn tương tự về lực lượng: Thomas Delaney (chấn thương nhẹ), Oliver Højer (phẫu thuật), Magnus Mattsson (đứt dây chằng chéo), Rodrigo Huescas (đầu gối) và Birger Meling (chưa rõ nguyên nhân) đều phải ngồi ngoài.

Tình hình càng tệ hơn khi hậu vệ trái Marcos López gặp vấn đề thể lực cuối tuần qua, còn trung vệ Gabriel Pereira vắng mặt phút chót vì ốm.

Trên hàng công, Youssoufa Moukoko và Viktor Claesson gần như chắc chắn sẽ là cặp tiền đạo đá chính. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể chờ đợi Viktor Dadason, tiền đạo sinh năm 2008, người đã lập công khi vào sân thay người trong trận gặp Dortmund – qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ ba trong lịch sử Champions League, chỉ sau Ansu Fati và Lamine Yamal.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Copenhagen mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Copenhagen:

Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga, Zague; Achouri, Lerager, Clem, Elyounoussi; Moukoko, Claesson

Nhận định bóng đá Tottenham vs Copenhagen mới nhất

Tottenham – dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Arsenal – đã phải chiến đấu rất vất vả trong trận đấu thứ ba tại Champions League mùa này, khi đối đầu với gã khổng lồ Ligue 1 là Monaco. Dù thi đấu đầy nỗ lực, đội chủ nhà đã không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành Guglielmo Vicario.

Thủ môn người Ý liên tục từ chối những cơ hội của Folarin Balogun – cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal – cùng các đồng đội, giúp Spurs giữ vững thành tích bất bại tại Champions League mùa này. Sau ba lượt trận, đoàn quân của Thomas Frank có 5 điểm, một kết quả đủ giúp họ đứng giữa bảng xếp hạng 36 đội và chỉ kém nhóm 8 đội đầu bảng đúng một điểm.

Đáng chú ý, Tottenham luôn là đội rất khó bị đánh bại khi thi đấu trên sân nhà ở đấu trường châu Âu. Họ hiện sở hữu chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở các giải đấu châu lục, thắng tới 17 trận trong số đó. Tuy nhiên, lần gần nhất ra sân tại Tottenham Hotspur Stadium, họ lại phải nghe tiếng la ó dữ dội từ chính các CĐV của mình.

Dù Vicario tiếp tục chơi xuất sắc, Tottenham vẫn để thua Chelsea 0-1 trong trận derby London hôm thứ Bảy. Trận đấu ấy chứng kiến Spurs tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất trong lịch sử Premier League của họ. Việc Micky van de Ven và Djed Spence phớt lờ yêu cầu của HLV Thomas Frank, không tiến lại gần khán đài để cảm ơn người hâm mộ, càng khiến bầu không khí căng thẳng thêm.

Trận thua đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Tottenham, sau khi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh trước Newcastle. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng 3 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi Tottenham tìm cách chấm dứt chuỗi thất bại, thì Copenhagen cũng đang nỗ lực vực dậy sau hai trận thua liên tiếp ở Champions League – trước Qarabag và Borussia Dortmund – sau trận hòa mở màn với Bayer Leverkusen.

Trận đấu với Dortmund hôm 21/10 tại Parken Stadion diễn ra vô cùng sôi nổi với sáu bàn thắng, nhưng bốn trong số đó – gồm cú đúp của Felix Nmecha và hai pha kiến tạo của Jobe Bellingham – lại thuộc về đối thủ.

Copenhagen là một trong bốn đội mới chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận, xếp tận thứ 32/36 đội. Thành tích lịch sử của họ cũng không mấy khả quan: đại diện Đan Mạch chưa từng thắng một đội bóng Anh trên sân khách, và chỉ có 2 chiến thắng trong 21 trận sân khách gần nhất ở Champions League, thua tới 15 trận.

Dù vậy, kể từ sau thất bại trước Dortmund, Copenhagen đã phần nào hồi sinh ở giải quốc nội, với hai chiến thắng và một trận hòa – gần nhất là trận thắng Fredericia 3-2 hôm thứ Bảy – dù vẫn kém đội đầu bảng AGF 5 điểm và đá nhiều hơn một trận.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Copenhagen mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Copenhagen như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-0 Copenhagen

WhoScore: Tottenham 3-1 Copenhagen

Tottenham 3-1 Copenhagen Chúng tôi dự đoán: Tottenham 2-0 Copenhagen

Xem trực tiếp Tottenham vs Copenhagen khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Copenhagen trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.