Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Real Madrid: Sống lại ký ức đau thương Trận đấu giữa Liverpool vs Real Madrid giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Real Madrid mới nhất

Sự trở lại của Ryan Gravenberch sau chấn thương mắt cá là tin cực kỳ vui cho người hâm mộ Liverpool, nhưng Alexander Isak và Curtis Jones tiếp tục vắng mặt do vấn đề cơ háng, với khả năng ra sân được Slot đánh giá gần như bằng 0.

Do chỉ có 72 giờ nghỉ giữa hai trận, bộ đôi này nhiều khả năng vẫn sẽ vắng mặt vào thứ Ba, trong khi Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (đứt dây chằng chéo trước) và Jeremie Frimpong (gân kheo) chắc chắn ngồi ngoài.

Quyết định cất Florian Wirtz và Milos Kerkez trên ghế dự bị cuối tuần qua tỏ ra hiệu quả, nên Slot nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên bộ khung chiến thắng trước nhà vô địch châu Âu 15 lần, với Alexis Mac Allister và Andy Robertson được duy trì ở đội hình xuất phát.

Bên phía Real Madrid, HLV Xabi Alonso sẽ hành quân tới Anfield mà không có bộ ba hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Dani Carvajal (đầu gối), Antonio Rüdiger (cơ bắp) và David Alaba (bắp chân), trong đó chỉ Alaba còn hy vọng nhỏ nhoi kịp bình phục.

Carvajal vốn đủ điều kiện trở lại sau án treo giò ở Champions League, nhưng do chấn thương, anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới năm 2026. Trong bối cảnh đó, Trent Alexander-Arnold – người từng khoác áo Liverpool – nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính trước đội bóng cũ.

Hậu vệ cánh người Anh vẫn chưa ra sân phút nào kể từ khi bình phục chấn thương gân kheo và chỉ có tên dự bị trong hai trận La Liga gần nhất. Nếu Alonso cho rằng anh chưa đủ thể lực, Federico Valverde có thể tiếp tục được kéo xuống chơi ở hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Real Madrid mới nhất

Liverpool:

Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Nhận định bóng đá Liverpool vs Real Madrid mới nhất

Sau khi gần như “buông” Cúp Liên đoàn Anh bằng việc tung ra đội hình gồm các cầu thủ trẻ và dự bị trước Crystal Palace, HLV Arne Slot buộc phải giành chiến thắng trước Aston Villa ở trận Premier League cuối tuần qua, nếu không muốn những tin đồn về việc bị sa thải trở nên ồn ào hơn.

Chiến lược gia người Hà Lan khi đó đối mặt nguy cơ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Liverpool để thua năm trận liên tiếp ở Premier League. Tuy nhiên, ông đã nhận được phản ứng đúng lúc từ các học trò: Mohamed Salah ghi bàn thắng thứ 250 trong màu áo The Reds, trước khi Ryan Gravenberch ấn định tỷ số 2-0 bằng cú sút chạm người đổi hướng trên sân Anfield.

Dù Aston Villa góp phần tự gây khó cho chính mình, nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cá nhân của Liverpool đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Nhà đương kim vô địch nước Anh cuối cùng cũng tìm lại nụ cười, giành chiến thắng thứ hai trong tám trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trước đó, chiến thắng duy nhất trong chuỗi trận ấy là màn vùi dập Eintracht Frankfurt 5-1 tại Champions League lượt thứ ba, giúp Liverpool vươn vào top 10 của bảng tổng sắp vòng bảng – chỉ kém nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 vì hiệu số bàn thắng bại.

Trận thắng áp đảo trước Eintracht diễn ra sau thất bại trước Galatasaray và chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid trên sân nhà, qua đó kéo dài chuỗi 15 trận toàn thắng của Liverpool ở các vòng bảng/league phase cúp châu Âu – một chuỗi thành tích mà Real Madrid chắc chắn không thể xem nhẹ.

Trước khi Paris Saint-Germain chấm dứt giấc mơ châu Âu của Liverpool mùa trước, The Reds từng đánh bại Real Madrid 2-0 tại Anfield ở vòng bảng, qua đó chấm dứt chuỗi tám trận toàn thua trước Los Blancos – đội đã thắng bảy trong số đó.

Điều thú vị là cả Carlo Ancelotti và Xabi Alonso đều từng “ngã gục” tại Anfield trong giai đoạn 2024–26 — khi Alonso còn dẫn dắt Bayer Leverkusen, đội bóng của ông từng thua đậm 0-4. Giờ đây, khi đã trở lại cương vị thuyền trưởng Real Madrid, Alonso một lần nữa hành quân tới sân bóng cũ cùng tập thể đang đạt phong độ cực cao.

Real toàn thắng cả ba trận ở Champions League mùa này – trước Marseille, Kairat và mới nhất là Juventus – đồng thời đang dẫn đầu cuộc đua La Liga. Sau chiến thắng kịch tính trước Barcelona ở El Clásico, họ tiếp tục vùi dập Valencia 4-0 cuối tuần qua.

Tính đến nay, Real Madrid đã thắng 13 trong tổng số 14 trận trên mọi đấu trường mùa này – trận duy nhất không thắng là thất bại 2-5 khó hiểu trước Atletico Madrid. Dù vậy, họ vẫn là đội xếp thấp nhất trong nhóm năm CLB có 9 điểm trọn vẹn sau ba lượt trận Champions League, do kém về hiệu số bàn thắng.

Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter Milan và Arsenal đều có hiệu số tốt hơn, nhưng Real Madrid đứng thứ năm vẫn là cái tên mà không ai dám đánh giá thấp tại đấu trường châu Âu.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Liverpool 1-2 Real Madrid

WhoScore: Liverpool 0-2 Real Madrid

Liverpool 0-2 Real Madrid Chúng tôi dự đoán: Liverpool 1-2 Real Madrid

Xem trực tiếp Liverpool vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Real Madrid trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.