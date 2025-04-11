Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Union SG: Suýt có địa chấn ở Madrid Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Union SG giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Union SG mới nhất

Với Atletico Madrid, Johnny Cardoso đã trở lại sau chấn thương mắt cá và được điền tên vào danh sách dự bị trong trận gặp Sevilla – anh có thể được sử dụng từ băng ghế dự bị thay vì đá chính.

Pablo Barrios vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ khiến anh không góp mặt cuối tuần qua.

Ngoài ra, Simeone đang có trong tay đội hình khá mạnh, với Julian Alvarez và Antoine Griezmann đều ghi bàn trước Sevilla. Tuy nhiên, Griezmann có thể được cho nghỉ một phần để xoay vòng lực lượng.

Alex Baena nhiều khả năng tiếp tục đá ở vị trí hộ công, Koke điều phối tuyến giữa, còn Alexander Sorloth sẽ dẫn dắt hàng công.

Về phía Union SG, họ vẫn không có sự phục vụ của Mohammed Fuseini do chấn thương mắt cá.

Promise là một trong những cầu thủ nổi bật nhất mùa này, ghi 7 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường, trong khi Kevin Rodriguez – người vừa ghi bàn cuối tuần qua – cũng sẵn sàng góp mặt.

Ousseynou Niang được kỳ vọng sẽ chơi dạt biên, còn Kevin Mac Allister cùng Christian Burgess sẽ là bộ đôi trụ cột nơi hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Union SG mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Union SG:

Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Niang, De Perre, Zorgane, Khalaily; Hadj, Giger; Rodriguez

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Union SG mới nhất

Chiến dịch Champions League của Atletico Madrid cho đến nay khá thất thường, khi họ chỉ giành được ba điểm sau ba lượt trận đầu tiên.

Đội bóng của Diego Simeone đã phải nếm mùi thất bại trong cả hai chuyến làm khách – thua 2-3 trước Liverpool và 0-4 trước Arsenal – trong khi chiến thắng duy nhất của họ là màn hủy diệt Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1.

Từng hai lần về nhì tại Champions League vào các năm 2014 và 2016 (đều thua Real Madrid), Atletico lại tiếp tục bị đối thủ cùng thành phố loại ở vòng 1/8 mùa trước sau loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, Los Colchoneros vẫn là thế lực đáng gờm trên sân nhà Metropolitano, khi chỉ thua 1 trong 16 trận gần nhất tại Champions League (thắng 11, hòa 4), trong đó họ thắng tới 10/11 trận gần nhất.

Tại La Liga, Atletico hiện đứng thứ tư với 22 điểm sau 11 trận (thắng 6, hòa 4, thua 1). Đoàn quân của Simeone chỉ thua một trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường và bước vào trận đấu này với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Sevilla cuối tuần qua.

Trong khi đó, Union Saint-Gilloise cũng đang có ba điểm sau ba trận. Họ thắng PSV Eindhoven ở lượt mở màn nhưng sau đó nhận hai thất bại nặng nề: thua 0-4 trên sân nhà trước Newcastle và 0-4 trên sân Inter Milan.

Nhà vô địch Bỉ đã để thủng lưới tổng cộng chín bàn tại giải và cần phải cải thiện mạnh mẽ nếu không muốn tiếp tục sa sút.

Mùa giải năm nay đánh dấu lần đầu tiên Union SG góp mặt ở vòng bảng Champions League, sau ba mùa liên tiếp chinh chiến tại Europa League.

Ở mùa 2024–25, họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 21, trước khi bị Ajax loại với tổng tỷ số 3-2 ở vòng play-off.

Union SG bổ nhiệm David Hubert làm huấn luyện viên trưởng vào ngày 13 tháng 10 sau khi Sebastien Pocognoli rời sang Monaco — và sự thay đổi này dường như đã giúp đội bóng khởi sắc ở đấu trường quốc nội.

Hiện tại, Union đang dẫn đầu bảng xếp hạng Giải VĐQG Bỉ với 32 điểm sau 13 trận, đồng thời là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (28) và để lọt lưới ít nhất (7).

Họ hành quân đến Madrid sau chiến thắng 4-1 trên sân Zulte Waregem, với cú đúp của Marc Giger cùng các pha lập công của Kevin Rodriguez và Promise Akinpelu.

Ghi tới chín bàn trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhà vô địch Bỉ đang có phong độ tấn công cực tốt và sẽ không e ngại trước thử thách này.

Trận đấu này cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai câu lạc bộ đối đầu nhau, đồng thời là trận chính thức đầu tiên của Union SG với một đội bóng Tây Ban Nha.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Union SG mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Union SG như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 2-1 Union SG

WhoScore: Atletico Madrid 2-0 Union SG

Atletico Madrid 2-0 Union SG Chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 2-1 Union SG

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Union SG khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Union SG trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.