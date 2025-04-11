Quốc tế Nhận định, dự đoán PSG vs Bayern Munich: Ác mộng tại Paris Trận đấu giữa PSG vs Bayern Munich giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng PSG vs Bayern Munich mới nhất

PSG sẽ thiếu trung vệ Ilya Zabarnyi ở lượt đấu giữa tuần do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Leverkusen. Vì vậy, Marquinhos sẽ đá cặp cùng Willian Pacho ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công, Désiré Doué vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương đùi, nhưng Bradley Barcola nhiều khả năng sẽ góp mặt để hợp cùng Ousmane Dembélé và Khvicha Kvaratskhelia tạo thành bộ ba tấn công trong trận đại chiến với Bayern.

Phía bên kia, hậu vệ trái Alphonso Davies đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương dây chằng chéo, trong khi trung vệ Hiroki Ito cũng được dự kiến trở lại vào tháng sau.

Khi cả hai vắng mặt, Tom Bischof và Konrad Laimer nhiều khả năng sẽ đảm nhận hai cánh của hàng thủ, còn trung tâm là bộ đôi Jonathan Tah và Dayot Upamecano. Ngoài ra, Josip Stanišić và Sacha Boey cũng là những lựa chọn thay thế khả thi.

Đáng chú ý, HLV Kompany đã không tung cả ba ngôi sao Harry Kane, Luis Díaz và Michael Olise vào đội hình xuất phát cuối tuần qua, nhưng Bayern vẫn dễ dàng giành chiến thắng – dù thiếu cả Jamal Musiala, người đang hồi phục sau chấn thương gãy chân.

Ở trận đấu với PSG, Kane, Díaz và Olise sẽ trở lại với thể trạng sung mãn nhất, sẵn sàng tạo nên mối đe dọa thực sự cho hàng thủ của Les Parisiens, trong khi tiền đạo mượn Nicolas Jackson có thể được bố trí hỗ trợ từ phía sau.

Đội hình dự kiến PSG vs Bayern Munich mới nhất

Paris Saint-Germain:

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Munich:

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich mới nhất

PSG của Luis Enrique đã trải qua giai đoạn khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng ở đầu mùa, khi hàng loạt trụ cột như Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé và Vitinha lần lượt phải nghỉ thi đấu vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, Les Parisiens đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó mà không chịu quá nhiều tổn thất. Khi phần lớn các ngôi sao trở lại vào tháng 10, đội bóng thủ đô vẫn duy trì vị trí số một ở cả Ligue 1 và Champions League đầu tháng 11.

Hôm thứ Bảy vừa qua, PSG tiếp tục giành thêm ba điểm ở giải quốc nội khi đánh bại Nice 1-0. Dù kiểm soát tới 77% thời lượng bóng và tạo ra 2,29 bàn thắng kỳ vọng, họ phải chờ đến phút 94 mới có được bàn thắng quyết định của Gonçalo Ramos để ấn định chiến thắng.

Tại Champions League, đội bóng của Enrique gần nhất đã vùi dập Bayer Leverkusen 7-2 ngay trên sân khách, trong một trận đấu đầy kịch tính khi Alejandro Grimaldo sút hỏng phạt đền trong hiệp một và cả hai đội đều phải nhận thẻ đỏ.

Chiến thắng đó giúp PSG đứng đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn. Đội bóng Pháp cũng đặt mục tiêu tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, nhất là khi họ đã thắng tất cả các trận sân nhà mùa này, ngoại trừ trận hòa 3-3 với Strasbourg vào ngày 17 tháng 10.

Trong khi đó, Bayern Munich của Vincent Kompany vẫn đang thể hiện phong độ hoàn hảo ở mùa giải 2025–26, với chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường.

Trung tâm của chuỗi 15 trận thắng liên tiếp này là bộ ba tấn công bùng nổ Michael Olise – Harry Kane – Luis Díaz, những người đã giúp “Hùm xám” ghi tới 54 bàn thắng chỉ sau hơn ba tháng thi đấu.

Ở lượt trận Champions League gần nhất, Bayern dễ dàng đánh bại Club Brugge 4-0, rồi tiếp tục thắng Borussia Mönchengladbach 3-0, hạ Köln 4-1 và vượt qua Leverkusen 3-0 cuối tuần qua.

Những kết quả ấy giúp họ vững vàng ở ngôi đầu Bundesliga với khoảng cách 5 điểm, đồng thời xếp thứ hai tại Champions League – chỉ kém PSG đúng một bàn thắng.

Với cơ hội chứng minh vị thế trước nhà đương kim vô địch châu Âu, Bayern tự tin nhờ thành tích sân khách cực ấn tượng: thắng cả 8 trận từ đầu mùa và giữ sạch lưới 2/3 trận gần nhất, ghi tổng cộng 10 bàn.

Dự đoán tỉ số PSG vs Bayern Munich mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu PSG vs Bayern Munich như sau:

Sportsmole: PSG 1-3 Bayern Munich

WhoScore: PSG 0-2 Bayern Munich

PSG 0-2 Bayern Munich Chúng tôi dự đoán: PSG 1-3 Bayern Munich

Xem trực tiếp PSG vs Bayern Munich khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận PSG vs Bayern Munich trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.