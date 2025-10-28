Quốc tế Nhận định, dự đoán Atalanta vs AC Milan: Chiến thắng nhọc nhằn Trận đấu giữa Atalanta vs AC Milan giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atalanta vs AC Milan mới nhất

Dù chưa thể giành chiến thắng gần đây, HLV Ivan Juric vẫn có tin vui khi danh sách chấn thương của Atalanta đã thu hẹp đáng kể: chỉ còn Mitchel Bakker và Giorgio Scalvini chưa thể trở lại.

Ở trận gặp Cremonese, đội trưởng Marten de Roon phải lùi về đá trung vệ, và hiện chưa rõ anh có trở lại tuyến giữa hay không — nếu có, trung vệ trẻ Honest Ahanor có thể được trao cơ hội đá chính.

Trên hàng công, Lookman sẽ cạnh tranh suất đá chính với Kamaldeen Sulemana, Lazar Samardzic và cựu cầu thủ Milan Charles De Ketelaere, trong khi Krstovic và Scamacca tiếp tục tranh vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Bên phía Milan, hàng công nhiều khả năng vẫn có sự góp mặt của Rafael Leao — người đã ghi ba bàn trong hai trận gần nhất — song Santiago Gimenez có thể bị đẩy lên ghế dự bị.

Trong bối cảnh Christian Pulisic vẫn chấn thương, tiền đạo người Mexico chơi khá mờ nhạt trước Pisa, nên Allegri có thể xoay tua đội hình vốn đang bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Pulisic, Adrien Rabiot, Pervis Estupinan, Ardon Jashari và Ruben Loftus-Cheek đều đang dưỡng thương, nhưng Loftus-Cheek đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt ít phút ở trận này.

Đội hình dự kiến Atalanta vs AC Milan mới nhất

Atalanta BC:

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

AC Milan:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao

Nhận định bóng đá Atalanta vs AC Milan mới nhất

Dù vẫn là đội duy nhất bất bại tại Serie A mùa này, Atalanta cũng đang trở thành “vua hòa” của nước Ý, khi chia điểm ở 6 trong 8 trận đấu.

Tính trên mọi đấu trường, tân HLV Ivan Juric mới chỉ thua đúng một trận — trên sân của nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain tại Champions League — nhưng đội bóng của ông vẫn chật vật trong việc giành những chiến thắng trọn vẹn.

Cuối tuần qua, La Dea bị đối thủ cùng vùng Cremonese cầm hòa 1-1, khi cú sút xa tuyệt đẹp của Marco Brescianini ở những phút cuối đã xóa bàn mở tỷ số của Jamie Vardy tại sân Zini.

Kết quả ấy khiến Atalanta kéo dài chuỗi 5 trận hòa liên tiếp ở Serie A — và 7 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường — khiến họ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành vé châu Âu.

Hai tiền đạo Nikola Krstovic và Gianluca Scamacca tiếp tục tịt ngòi, và kể từ đầu tháng 10 đến nay, đội bóng áo sọc xanh-đen mới ghi được đúng hai bàn.

Dù Ademola Lookman vừa trở lại sau thời gian tự “đình công” để nghỉ ngơi, Juric vẫn có trong tay nhiều lựa chọn tấn công mạnh mẽ trên lý thuyết — nhưng họ sẽ phải chứng minh điều đó khi gặp một trong những hàng thủ chắc chắn nhất Serie A.

Mùa trước, Atalanta từng đánh bại AC Milan cả sân nhà lẫn sân khách trên đường vượt mặt đối thủ vùng Lombardy để cán đích cao hơn; một chiến thắng nữa vào đêm thứ Ba này có thể là bước ngoặt mở ra giai đoạn khởi sắc.

Sau khi thua 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, vị thế thống trị của Milan ở cặp đấu này tưởng chừng đã thuộc về quá khứ.

Tuy nhiên, Rossoneri đang hồi sinh mạnh mẽ và hiện hơn Atalanta 5 điểm trước chuyến hành quân đến Bergamo — khoảng cách ấy thậm chí có thể đã lớn hơn.

Tối thứ Sáu, Milan bất ngờ bị đội cuối bảng Pisa cầm hòa 2-2 ngay tại San Siro và chỉ thoát thua nhờ bàn gỡ muộn của cầu thủ dự bị Zachary Athekame ở phút 93.

Cầu thủ người Thụy Sĩ tung cú sút từ gần 30 mét, giúp Milan giữ lại 1 điểm, nhưng chiến thắng sau đó của Napoli trước Inter đã khiến đội bóng của Allegri mất ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, Milan hiện đã bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, và HLV Max Allegri khẳng định mục tiêu của ông là giành vé dự Champions League hơn là đua Scudetto.

Sau khi từng đánh bại Napoli, Milan sẽ tiếp tục được thử thách tham vọng của mình trong tuần này, khi phải gặp liên tiếp Atalanta và Roma — rồi cuối tháng tới là trận derby rực lửa với Inter.

Dự đoán tỉ số Atalanta vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atalanta vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Atalanta 1-2 AC Milan

WhoScore: Atalanta 1-3 AC Milan

Atalanta 1-3 AC Milan Chúng tôi dự đoán: Atalanta 0-1 AC Milan

Xem trực tiếp Atalanta vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atalanta vs AC Milan trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.