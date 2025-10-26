Quốc tế Nhận định, dự đoán Everton vs Tottenham: Trói chân gà trống Trận đấu giữa Everton vs Tottenham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Everton vs Tottenham mới nhất

Tottenham tiếp tục chịu tổn thất nặng nề vì “bão chấn thương”, khi HLV Frank sẽ mất ít nhất 9 cầu thủ cho trận đấu này. Danh sách gồm Destiny Udogie (đầu gối) và Cristian Romero (cơ háng) – hai cái tên vừa nhập viện gần đây – cùng James Maddison (đứt dây chằng chéo), Ben Davies (cơ), Radu Dragusin (đứt dây chằng chéo), Dejan Kulusevski (đầu gối), Kota Takai (bàn chân), Dominic Solanke và Yves Bissouma (cổ chân). Trong đó, Bissouma vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng.

Không có cập nhật cụ thể về chấn thương giữa tuần của Wilson Odobert, nhưng Mathys Tel đã trở lại và có thể đá chính thay đồng hương người Pháp. Ngoài ra, Randal Kolo Muani cũng có thể được trao cơ hội đá chính lần đầu cho Spurs.

Phía Everton, HLV Moyes đón tin vui lớn khi Jack Grealish – cầu thủ sáng tạo bậc nhất của đội – trở lại đội hình sau khi vắng mặt ở trận gặp Man City do điều khoản mượn.

Carlos Alcaraz nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Grealish. Tuy nhiên, tin không vui là trung vệ Jarrad Branthwaite phải phẫu thuật gân kheo và sẽ nghỉ dài hạn, trong khi hậu vệ Nathan Patterson cũng phải rời xa sân cỏ vài tuần vì chấn thương bàn chân kèm thoát vị.

Ngoài những trường hợp kể trên, Everton có đội hình khá mạnh và tinh thần tốt cho vòng 9, hứa hẹn tạo nên một trận cầu khó lường trước Tottenham đang tổn thương.

Đội hình dự kiến Everton vs Tottenham mới nhất

Everton:

Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Tel; Kolo Muani

Nhận định bóng đá Everton vs Tottenham mới nhất

Mùa giải Premier League 2024-25 của Tottenham không thể nào tệ hơn trừ khi họ… xuống hạng, nên việc hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng mùa này rõ ràng là một sự tiến bộ đáng kể.

Tuy vậy, HLV Thomas Frank vẫn đang đối mặt với không ít chỉ trích sau chuỗi phong độ không ổn định – chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-2 trước Aston Villa ngay trên sân nhà cuối tuần trước tiếp tục cho thấy “Lilywhites” vẫn chưa thể phá bỏ “lời nguyền” thi đấu tệ trước khán giả London.

Thất bại đó khiến Tottenham bị kình địch Arsenal – đội đang dẫn đầu – bỏ xa 5 điểm, dù khoảng cách với Bournemouth (thứ 3) và Liverpool (thứ 4) chỉ là 1 điểm trước khi vòng 9 khởi tranh.

Điều đáng nói là phong độ sân khách của Tottenham lại trái ngược hoàn toàn. Họ là đội duy nhất tại Premier League vẫn bất bại trên sân khách mùa này, giành 10/12 điểm tối đa – thành tích tốt nhất giải đấu.

Dẫu vậy, giữa tuần qua, “Gà trống” đã suýt thua trong chuyến làm khách ở Champions League, nếu không có màn trình diễn xuất thần của thủ môn Guglielmo Vicario. Trận hòa 0-0 trước Monaco không chỉ giúp họ giữ lại 1 điểm mà còn là lần đầu tiên sau 4 trận Spurs giữ sạch lưới.

Chiều ngược lại, đội khách tuần này của Tottenham là Everton – một trong những đội có phong độ sân nhà ấn tượng nhất mùa này. “The Toffees” vẫn bất bại tại sân Hill Dickinson sau 4 trận, thu về 8 điểm.

Kể từ mùa 2016-17, Everton mới lại có chuỗi bất bại sân nhà dài như vậy đầu mùa – khi đó họ bất bại 8 trận đầu tiên tại Goodison Park. Tuy nhiên, chuỗi phong độ này không kéo dài được ra sân khách, khi thầy trò HLV David Moyes vừa thua 0-2 trước Man City ở vòng 8, một thất bại khó tránh khỏi trước phong độ hủy diệt của Erling Haaland.

Dù đứng thứ 12, Everton chỉ kém nhóm 5 đội dẫn đầu vài điểm. Đặc biệt, những CĐV mê tín có lý do để lạc quan: Everton đã thắng 5 trận liên tiếp tại Premier League diễn ra vào Chủ nhật, tất cả đều dưới thời Moyes kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội bóng vùng Merseyside.

Trùng hợp thay, một trong số đó chính là chiến thắng 3-2 trước Tottenham hồi tháng 1, cũng vào một ngày Chủ nhật lạnh giá, kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà của họ trước “Lilywhites”. Tottenham chưa thắng tại sân của Everton kể từ tháng 12/2018.

Dự đoán tỉ số Everton vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Everton vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Everton 2-1 Tottenham

WhoScore: Everton 1-1 Tottenham

Everton 1-1 Tottenham Chúng tôi dự đoán: Everton 1-1 Tottenham

Xem trực tiếp Everton vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Everton vs Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.