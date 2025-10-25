Quốc tế Nhận định, dự đoán Napoli vs Inter Milan: Ác mộng của Conte Trận đấu giữa Napoli vs Inter Milan giải Serie A diễn ra vào 0h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Napoli vs Inter Milan mới nhất

Napoli đang đối mặt với nhiều ca chấn thương ở hàng công. Romelu Lukaku – cựu cầu thủ Inter – vẫn vắng mặt, và mới đây Rasmus Hojlund dính chấn thương đùi trong buổi tập. Conte đang hy vọng tiền đạo hiệu quả nhất đội có thể kịp bình phục cho trận đại chiến.

Nếu không, Lorenzo Lucca – dù vừa bị thẻ đỏ ở cúp châu Âu – nhiều khả năng tiếp tục được đá chính, bên cạnh Matteo Politano – người đã có 3 bàn vào lưới Inter kể từ khi rời CLB này.

Ở hàng thủ và tuyến giữa, Napoli thiếu vắng trung vệ Amir Rrahmani và tiền vệ trung tâm Stanislav Lobotka. Billy Gilmour có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thay thế Lobotka.

Về phía Inter, tiền vệ Piotr Zielinski – người từng có 364 trận và ghi 51 bàn cho Napoli – nhiều khả năng sẽ chỉ ngồi ghế dự bị trong lần trở lại sân Maradona.

Một số trụ cột của Inter đã được cho nghỉ ở trận Champions League và sẽ quay lại đội hình chính cuối tuần này. Marcus Thuram tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Ange-Yoan Bonny – người từng ghi bàn tại Maradona trong màu áo Parma – hoặc tài năng trẻ Francesco Pio Esposito sẽ đá cặp với đội trưởng Lautaro Martinez trên hàng công.

Martinez đã ghi 5 bàn vào lưới Napoli trong sự nghiệp, nhưng chưa có pha lập công nào trước họ tại Serie A kể từ năm 2022. Trong khi đó, Esposito vừa ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A, Champions League và cả đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây.

Đội hình dự kiến Napoli vs Inter Milan mới nhất

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Inter Milan:

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

Nhận định bóng đá Napoli vs Inter Milan mới nhất

Kể từ sau đợt tập trung ĐTQG gần nhất, Napoli – trong bối cảnh đội hình bị tàn phá bởi chấn thương – đã không còn giữ được vận may từng giúp họ giành một số chiến thắng thiếu thuyết phục.

Cuối tuần trước, nhà ĐKVĐ Serie A thất bại 0-1 trước Torino, và giữa tuần họ tiếp tục thua tan nát 2-6 trước PSV Eindhoven tại Champions League dù đã mở tỷ số nhờ công Scott McTominay. Đáng nói, tiền đạo Lorenzo Lucca – đang có phong độ kém – còn bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai.

Trận thua này là cú sốc lớn với HLV Antonio Conte, người đã chứng kiến đội bóng của mình để thua 2 trong 3 vòng gần nhất tại Serie A – bằng với tổng số trận thua của họ ở 31 vòng trước đó.

Dù vậy, khi tiếp đón Inter Milan – đội bóng cũ từng bị Napoli vượt mặt trong cuộc đua vô địch mùa trước – Conte vẫn có thể dựa vào phong độ sân nhà cực kỳ ổn định.

Tính từ tháng 12 năm ngoái, Napoli đã bất bại 15 trận sân nhà tại Serie A, ghi bàn ở tất cả các trận và giành 12 chiến thắng. Riêng mùa này, họ toàn thắng cả 3 trận sân nhà đầu tiên tại giải đấu.

Trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa Napoli và Inter tại Serie A, hai đội đều hòa nhau 1-1. Nếu muốn đua vô địch, Napoli phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút hiện tại – đặc biệt trước một đối thủ trực tiếp.

Trái ngược với sự chệch choạc của đội chủ nhà, Inter hành quân đến sân Diego Armando Maradona với phong độ cực kỳ ấn tượng: toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Kể từ sau trận thua Juventus hồi tháng 9, đoàn quân của HLV Cristian Chivu thi đấu hoàn hảo ở Serie A và cả Champions League. Mới đây, họ vùi dập Union Saint-Gilloise 4-0 ngay trên sân khách để duy trì chuỗi toàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào ở cúp châu Âu.

Trước đó, Inter cũng đánh bại Roma ngay tại sân Olimpico, với tiền đạo dự bị Ange-Yoan Bonny góp dấu giày vào 5 bàn thắng chỉ trong hai trận gần nhất – thay thế cho Marcus Thuram bị chấn thương.

Inter đang sở hữu hàng công mạnh nhất Serie A hiện tại với 18 bàn sau 7 vòng, và có tới 9 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn – con số cao nhất giải.

Không chỉ ghi bàn đều đặn, hàng thủ của Inter cũng thi đấu chắc chắn: họ giữ sạch lưới 4/5 trận sân khách gần nhất tại Serie A – ngoại lệ duy nhất là thất bại kỳ lạ 3-4 trước Juve trong trận Derby d’Italia.

Dù là HLV “tân binh” tại Serie A, Cristian Chivu đang có màn thể hiện vượt kỳ vọng, và sẽ có cuộc đấu trí thú vị với chiến lược gia lão luyện Antonio Conte.

Dự đoán tỉ số Napoli vs Inter Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Napoli vs Inter Milan như sau:

Sportsmole: Napoli 2-1 Inter Milan

WhoScore: Napoli 1-1 Inter Milan

Napoli 1-1 Inter Milan Chúng tôi dự đoán: Napoli 1-1 Inter Milan

Xem trực tiếp Napoli vs Inter Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Napoli vs Inter Milan trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 0h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.