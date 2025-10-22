Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Ajax: Làm khổ đội khách Trận đấu giữa Chelsea vs Ajax giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Ajax mới nhất

Chelsea tiếp tục gặp vấn đề về thẻ phạt, khi Malo Gusto bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Nottingham Forest. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp sẽ chỉ bị treo giò ở Premier League cuối tuần, không ảnh hưởng đến trận Champions League này.

Dẫu vậy, HLV Maresca sẽ không có Joao Pedro do án treo giò, cùng hàng loạt ca chấn thương: Cole Palmer (háu), Mykhaylo Mudryk (án cấm doping), Levi Colwill (đứt dây chằng chéo), Dario Essugo (đùi), Benoit Badiashile (cơ) và Liam Delap (gân kheo). Enzo Fernandez cũng cần kiểm tra thêm về đầu gối.

Tin vui cho Chelsea là Moises Caicedo đã trở lại và có thể đá chính thay Romeo Lavia. Trong khi đó, cựu cầu thủ Ajax – Jorrel Hato – nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị trong lần gặp lại đội bóng cũ.

Về phía Ajax, hậu vệ trái Owen Wijndal vẫn chưa bình phục chấn thương cơ gặp phải trong trận thua Marseille. Ngoài ra, họ còn mất tiền vệ trụ Branco van den Boomen vì đau lưng, cùng một số chân sút dày dạn kinh nghiệm khác.

Kasper Dolberg vắng mặt sẽ mở đường cho Wout Weghorst – cựu tiền đạo Man United – đá chính ở vị trí trung phong. Liverpool loanee James McConnell là phương án thay thế khả dĩ cho Van den Boomen ở khu trung tuyến, khi Ajax nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Ajax mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Adarabioyo, Fofana, Cucurella; Gusto, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; George

Ajax:

Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts; Weghorst

Nhận định bóng đá Chelsea vs Ajax mới nhất

Chelsea đã khiến Jose Mourinho trải qua một buổi “trở về Stamford Bridge” đầy cay đắng, khi họ đánh bại Benfica – đội bóng hiện tại của vị HLV người Bồ Đào Nha – với tỷ số 1–0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League mùa 2025–26.

Đáng nói, nhà vô địch Club World Cup thậm chí không cần tự ghi bàn — pha phản lưới của Richard Rios bên phía Benfica đã giúp họ giành trọn 3 điểm. Dù Joao Pedro bị truất quyền thi đấu ở cuối trận, đội chủ nhà vẫn giữ được chiến thắng, qua đó chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước đó.

Kể từ sau trận thắng ấy, Chelsea của HLV Enzo Maresca đang “lên tàu tốc hành” với phong độ thăng hoa. Họ toàn thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng tại Premier League trước Liverpool và Nottingham Forest.

Chiến thắng 3–0 trước Forest ở City Ground thậm chí khiến HLV Ange Postecoglou mất việc, còn Maresca thì dập tắt mọi nghi ngờ về tương lai của mình — sau giai đoạn tháng 9 mà chiếc ghế của ông từng bị lung lay.

Với phong độ hiện tại, Chelsea bước vào lượt trận thứ ba với mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng trên sân nhà tại Champions League — họ chưa thua trong 15 trận liên tiếp ở vòng bảng hoặc vòng đấu chính, và chỉ thua 2/60 trận châu Âu gần nhất tại Stamford Bridge.

Bên kia chiến tuyến, Ajax đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp nhận thất bại ở đấu trường châu lục. Sau khi thua Inter Milan 0–2 trên sân nhà ở trận mở màn, họ tiếp tục bị Marseille “vùi dập” 4–0 tại Velodrome, qua đó trắng tay sau hai lượt đầu với 0 điểm, 0 bàn thắng và 6 bàn thua.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2012–13 Ajax khởi đầu Champions League mà không có điểm nào sau hai trận — một con số đáng báo động đối với HLV Johnny Heitinga, người đang chịu áp lực lớn trên băng ghế chỉ đạo.

Cựu trợ lý HLV Liverpool này còn vừa chứng kiến đội nhà thua AZ Alkmaar 0–2 ở giải quốc nội, khiến Ajax tụt xuống cách ngôi đầu Eredivisie tới 9 điểm, với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn tạm thời chưa sa thải ông.

Ajax hiện đã thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường — một thống kê rất đáng lo trước chuyến làm khách Stamford Bridge. Cuộc chạm trán này chắc chắn sẽ gợi lại ký ức về trận cầu kinh điển 4–4 giữa hai đội hồi năm 2019, nhưng với tình hình hiện tại, hy vọng giành điểm của Ajax là rất mong manh.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Ajax mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Ajax như sau:

Sportsmole: Chelsea 3-0 Ajax

WhoScore: Chelsea 4-0 Ajax

Chelsea 4-0 Ajax Chúng tôi dự đoán: Chelsea 4-0 Ajax

Xem trực tiếp Chelsea vs Ajax khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Ajax trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.