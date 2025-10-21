Quốc tế Nhận định, dự đoán PSV Eindhoven vs Napoli: Kịch bản không tưởng Trận đấu giữa PSV Eindhoven vs Napoli giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng PSV Eindhoven vs Napoli mới nhất

PSV cũng không thoát khỏi cơn bão chấn thương. Kilian Sildillia và Alassane Plea nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt giữa tuần này, trong khi Ruben van Bommel – người ghi bàn duy nhất cho đội ở lượt mở màn – chắc chắn nghỉ dài hạn do chấn thương đầu gối nặng.

Trong bối cảnh đó, Ismael Saibari đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền vệ người Morocco đã ghi bàn trong 4/5 trận gần nhất của CLB. Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ivan Perisic và Guus Til – cầu thủ vừa lập cú đúp cuối tuần qua trước Go Ahead Eagles.

Về phía Napoli, HLV Conte gặp khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng nơi hàng công. Romelu Lukaku vẫn chưa trở lại, còn Rasmus Hojlund – người đã ghi 7 bàn sau 8 trận Champions League (gồm 3 cú đúp) – dính chấn thương đùi trong buổi tập và bị rút khỏi danh sách thi đấu trước Torino.

Do đó, Lorenzo Lucca – cựu tiền đạo Ajax – nhiều khả năng sẽ đá thay vị trí trung phong trong chuyến làm khách tại Eindhoven.

Một gương mặt quen thuộc với khán giả Hà Lan là Noa Lang – cựu cầu thủ PSV – có thể được HLV Conte trao cơ hội, bởi Matteo Politano chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Scott McTominay (MVP Serie A mùa trước) đang bị đau mắt cá.

Ngoài ra, Napoli cũng mất hai trụ cột quan trọng ở tuyến giữa và hàng thủ: Stanislav Lobotka chấn thương, trong khi trung vệ Amir Rrahmani vẫn chưa bình phục. Dù vậy, tuyển thủ Ý Alessandro Buongiorno đã trở lại băng ghế dự bị trong trận gặp đội bóng cũ Torino và có thể ra sân trở lại đêm nay.

Đội hình dự kiến PSV Eindhoven vs Napoli mới nhất

PSV Eindhoven:

Kovar; Dest, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Schouten, Veerman; Man, Til, Perisic

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca

Nhận định bóng đá PSV Eindhoven vs Napoli mới nhất

Sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước nhà vô địch Bỉ Union SG ở lượt mở màn, PSV Eindhoven đã sớm tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vượt qua giai đoạn vòng bảng Champions League để tiến vào vòng knock-out.

Tại lượt trận thứ hai, khi làm khách của Bayer Leverkusen, PSV tiếp tục bị dẫn 0-1 ở phút 65 sau khi bàn thắng của Ivan Perisic bị VAR từ chối. Tuy nhiên, Ismael Saibari đã kịp gỡ hòa bằng pha dứt điểm kết thúc một chuỗi phối hợp 27 đường chuyền — giúp đội bóng Hà Lan thoát thua và giành 1 điểm quý giá.

Dù vậy, PSV hiện chỉ xếp thứ 27 trên bảng xếp hạng tạm thời, nằm ngoài nhóm được dự vòng play-off. Nguyên nhân chính đến từ hàng thủ thiếu ổn định: họ chỉ giữ sạch lưới một lần trong 18 trận gần nhất tại Champions League và để thủng lưới trung bình hơn hai bàn mỗi trận ở 10 trận gần đây.

Điểm sáng của PSV là khả năng tấn công vẫn rất ấn tượng. Trong 15 trận gần nhất tại vòng bảng hoặc vòng liên đoàn Champions League, họ chỉ thua 3 trận.

HLV Peter Bosz đang chứng kiến các học trò duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp ở giải quốc nội. PSV đã ghi tổng cộng 12 bàn chỉ trong hai trận Eredivisie gần đây, sau chiến thắng 4-0 trước PEC Zwolle là trận thắng 2-1 trước Go Ahead Eagles hôm thứ Bảy. Kết quả đó giúp nhà đương kim vô địch bám sát Feyenoord trên đỉnh bảng, và giờ họ hướng đến mục tiêu đầu tiên – giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu mùa này.

Napoli và PSV mới chỉ gặp nhau hai lần trong lịch sử — tại vòng bảng Europa League 2012-13 — khi đại diện Hà Lan toàn thắng cả hai lượt với tổng tỷ số 6-1.

Tất nhiên, thầy trò HLV Antonio Conte kỳ vọng kết quả lần này sẽ khác, bởi Napoli đang trong hành trình tìm kiếm thành tích mới ở Champions League. Trong khi PSV từng vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1988, Napoli chưa từng vượt qua vòng tứ kết ở đấu trường danh giá nhất này.

Trận mở màn mùa giải năm nay của họ là một kỷ niệm đáng quên: thủ quân Giovanni Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu sớm, khiến Napoli phải gồng mình chống đỡ và cuối cùng thua 0-2 trước Manchester City, chỉ tung ra đúng một cú sút cả trận.

Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, họ đã kịp gượng dậy. Tiền đạo Rasmus Hojlund lập cú đúp giúp Napoli đánh bại Sporting 2-1 trên sân nhà Stadio Diego Armando Maradona trong màn so tài giữa hai nhà vô địch Ý và Bồ Đào Nha.

Hojlund tiếp tục ghi bàn quyết định giúp Napoli thắng Genoa tại Serie A, nhưng lại tịt ngòi cuối tuần qua khi đội bóng bất ngờ để thua 0-1 trước Torino. Trận thua ấy khiến họ bị Inter Milan bắt kịp với cùng 15 điểm sau 7 vòng đấu – ngay trước khi hai đội gặp nhau trong trận đại chiến sắp tới ở Naples.

Trước thềm trận đấu lớn ấy, Napoli hành quân đến Hà Lan trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng.

Dự đoán tỉ số PSV Eindhoven vs Napoli mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu PSV Eindhoven vs Napoli như sau:

Sportsmole: PSV Eindhoven 2-3 Napoli

WhoScore: PSV Eindhoven 2-2 Napoli

PSV Eindhoven 2-2 Napoli Chúng tôi dự đoán: PSV Eindhoven 2-2 Napoli

Xem trực tiếp PSV Eindhoven vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận PSV Eindhoven vs Napoli trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.