Quốc tế Nhận định, dự đoán Sporting Lisbon vs Marseille: Aubameyang lập đại công Trận đấu giữa Sporting Lisbon vs Marseille giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sporting Lisbon vs Marseille mới nhất

Sporting Lisbon sẽ không có Nuno Santos và đội phó Daniel Bragança do cả hai đều đang điều trị chấn thương dây chằng chéo.

Tiền đạo Luis Suárez ghi bàn từ chấm phạt đền ở lượt thứ hai, còn Francisco Trincão lập cú đúp cùng các pha lập công của Alisson de Almeida Santos và Geovany Tcherno Quenda đã giúp họ thắng đậm Kairat ở trận mở màn.

Phía Marseille, Geoffrey Kondogbia vắng mặt vì chấn thương bắp chân, Amine Gouiri đau vai, Facundo Medina dính chấn thương mắt cá và Hamed Traoré chưa chắc đủ thể lực ra sân.

Ngôi sao kỳ cựu Pierre-Emerick Aubameyang vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Ở tuổi 36, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Champions League tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng trong một trận (1 bàn, 2 kiến tạo) trong chiến thắng trước Ajax. Trong khi đó, Igor Paixão – tác giả cú đúp ở trận đấu đó – tiếp tục là mũi nhọn đáng chú ý của đại diện Ligue 1.

Đội hình dự kiến Sporting Lisbon vs Marseille mới nhất

Sporting Lisbon:

Virginia; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Marseille:

Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri; O’Riley, Vermeeren; Greenwood, Nadir, Paixao; Aubameyang

Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs Marseille mới nhất

Niềm vui khi chạm cột mốc 100 bàn thắng tại Champions League của Sporting Lisbon đã bị lu mờ phần nào sau thất bại trước đội bóng Ý ở lượt trận thứ hai, khi họ để đối thủ ghi 2 bàn chỉ từ 3 cú sút trúng đích.

Tuy nhiên, trên sân nhà Estadio Jose Alvalade, Sporting vẫn là một tập thể cực kỳ khó chịu. Họ đã giành điểm ở 4/5 trận gần nhất thuộc vòng bảng/league phase Champions League tại Lisbon, trong đó có chiến thắng đậm 4–1 trước Kairat ở lượt mở màn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Borges, đội bóng Bồ Đào Nha đang có chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần trong giai đoạn này.

Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ “Leões” (Bầy sư tử): họ bất bại trong 8 lần gần nhất chạm trán các đội bóng Pháp ở cúp châu Âu, thắng 6 trong số đó — bao gồm cả chiến thắng 2–0 trước Lille ở vòng bảng mùa trước.

Tại giải quốc nội 2025–26, Sporting đã giành tới 6 điểm dù bị dẫn trước, đồng thời chưa từng thua trận nào sau khi mở tỷ số trước. Dẫu vậy, phong độ tại Champions League vẫn chưa thực sự ổn định — họ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất, với 9 bàn thắng ghi được (4 trong số đó đến từ trận thắng Kairat).

Về phía Marseille, thất bại gây tranh cãi 1–2 trước Real Madrid ở trận ra quân đã không khiến thầy trò Robert De Zerbi chùn bước. Kể từ đó, đại diện nước Pháp đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 13 bàn trong 3 trận gần nhất.

Dẫu vậy, sân khách vẫn là “ác mộng” của Les Olympiens tại Champions League: họ đã thua 11/12 trận xa nhà gần nhất ở đấu trường này. Một chiến thắng tại Lisbon sẽ giúp Marseille lần đầu tiên thắng liền hai trận ở vòng bảng Champions League kể từ năm 2022.

Điểm tích cực là phong độ sân khách gần đây của họ đang dần được cải thiện — Marseille thắng 2 trận gần nhất trên sân đối phương, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Tuy nhiên, họ lại có thành tích tệ khi đến Bồ Đào Nha: thua 4/5 trận Champions League tại đây, dù từng thắng cả hai lần đối đầu Sporting trong quá khứ, bao gồm chiến thắng 2–0 ngay tại sân Alvalade năm 2022.

Dự đoán tỉ số Sporting Lisbon vs Marseille mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sporting Lisbon vs Marseille như sau:

Sportsmole: Sporting Lisbon 1-2 Marseille

WhoScore: Sporting Lisbon 0-2 Marseille

Sporting Lisbon 0-2 Marseille Chúng tôi dự đoán: Sporting Lisbon 1-2 Marseille

Xem trực tiếp Sporting Lisbon vs Marseille khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sporting Lisbon vs Marseille trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.