Quốc tế Nhận định, dự đoán Udinese vs Lecce: Đọc vị nhau đến phút cuối Trận đấu giữa Udinese vs Lecce giải Serie A diễn ra vào 21h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Udinese vs Lecce mới nhất

Udinese không gặp chấn thương mới nào sau vòng trước. Hai cái tên có khả năng vắng mặt là Thomas Kristensen và Alessandro Nunziante.

Trên hàng công, Keinan Davis – người duy nhất có hơn một lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng mùa này cho Udinese – sẽ đá chính cùng Nicolo Zaniolo.

Zaniolo vừa ghi bàn đầu tiên tại Serie A kể từ tháng 12/2024 trong trận gặp Cremonese, và đang đặt mục tiêu ghi bàn 2 vòng liên tiếp.

Về phía Lecce, danh sách chấn thương dài hơn, với Matias Perez Sepulveda, Gaby Jean, Riccardo Sottil, Lameck Banda và Francesco Camarda đều không thể ra sân.

Tuy nhiên, điểm tích cực là Lecce có 5 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn mùa này: Tiago Gabriel, Sottil, Konan N'Dri, Lassana Coulibaly và Camarda – cho thấy họ không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể trong khâu ghi bàn.

Đội hình dự kiến Udinese vs Lecce mới nhất

Udinese:

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Lecce:

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Nhận định bóng đá Udinese vs Lecce mới nhất

Dù đang xếp thứ 11 tại Serie A, HLV Kosta Runjaic cho rằng Udinese có thể đạt thành tích tốt hơn nếu họ chơi hiệu quả hơn trên sân nhà Friuli.

Hai chiến thắng của “Ngựa vằn nhỏ” sau 7 vòng đấu đều đến từ sân khách. Thực tế, Udinese là đội giành điểm sân khách nhiều thứ hai tại Serie A mùa này (7 điểm), chỉ sau Roma (9 điểm).

Tổng cộng 77,8% số điểm của Udinese đến từ các trận đấu xa nhà – điều này cho thấy màn trình diễn tại sân Friuli đang là điểm yếu rõ rệt. Sau 7 vòng, họ mới có 9 điểm – và chỉ 2 trong số đó đến từ sân nhà.

Cuối tuần này, Udinese có cơ hội chen chân vào top 10 nếu giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang xếp thứ 16 – Lecce – đội mà họ không thua trong 4 lần đối đầu gần nhất tại Serie A kể từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, chiến thắng là điều không dễ dàng.

Thực tế cho thấy Udinese đã không thể thắng Cagliari (xếp thứ 13) và Hellas Verona (xếp thứ 17) trong các trận sân nhà mùa này – điều có thể tiếp thêm hy vọng cho đội khách Lecce.

Lecce dưới sự dẫn dắt của HLV Eusebio Di Francesco hiện đang có 6 điểm sau 7 vòng – đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, giành được 5 trong số 6 điểm đó ở 3 vòng gần nhất.

Phong độ khởi sắc gần đây bao gồm chiến thắng 1-0 trước Parma và trận hòa 0-0 với Sassuolo ở vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, Lecce đã giữ sạch lưới 3 trận mùa này – chỉ kém AC Milan và Roma.

Nếu muốn nối dài chuỗi 4 trận bất bại, Lecce cần phá dớp toàn thua trong 3 lần gần nhất gặp Udinese, lần lượt với các tỷ số 2-0, 1-0 và 1-0. Lần gần nhất họ ghi bàn vào lưới Udinese là trong trận hòa 1-1 tại sân Friuli vào tháng 10/2023.

Tính riêng sân khách mùa này, Lecce đã giành 4 điểm sau 3 trận và sẽ nỗ lực giành thêm kết quả tích cực trong chuyến hành quân thứ tư tại Serie A.

Dự đoán tỉ số Udinese vs Lecce mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Udinese vs Lecce như sau:

Sportsmole: Udinese 2-1 Lecce

WhoScore: Udinese 1-1 Lecce

Udinese 1-1 Lecce Chúng tôi dự đoán: Udinese 1-1 Lecce

Xem trực tiếp Udinese vs Lecce khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Udinese vs Lecce trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.