Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Crystal Palace: Ngày của pháo thủ Trận đấu giữa Arsenal vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Crystal Palace mới nhất

Arsenal không thoát khỏi chấn thương sau chiến thắng giữa tuần, khi Gabriel Magalhaes gặp vấn đề ở đùi và bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần này. Cristhian Mosquera nhiều khả năng sẽ trở lại hàng thủ thay thế.

Piero Hincapie là lựa chọn thiên về cánh trái hơn, nhưng hậu vệ người Ecuador mới chỉ thi đấu đúng một phút ở mùa này, nên gần như chắc chắn không đá chính.

Trong khi đó, Kai Havertz, Martin Odegaard và Noni Madueke đều chưa thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Còn Gabriel Jesus – “hung thần” của Palace mùa 2024-25 – đang hướng đến việc tái xuất vào cuối năm 2025 hoặc đầu 2026 sau chấn thương dây chằng chéo.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Atletico, 10/11 cái tên đá chính trận đó nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên, với thay đổi duy nhất là Riccardo Calafiori thay Myles Lewis-Skelly bên hành lang trái hàng thủ.

Về phía Crystal Palace, tình hình lực lượng không có gì mới: Caleb Kporha (lưng), Cheick Doucoure (đầu gối) và Chadi Riad (đầu gối) tiếp tục vắng mặt khi đội hành quân đến sân đầu bảng.

Trung vệ Jaydee Canvot đã mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền về hỏng trong trận gặp Larnaca, khiến anh bị rút ra ở phút 60. Chris Richards nhiều khả năng sẽ được đá chính thay thế.

Cựu tiền đạo Arsenal – Eddie Nketiah – vào sân thay Canvot ở trận Conference League, nhưng gần như không thể cạnh tranh suất đá chính với Mateta, người đã ghi tám trong chín bàn gần nhất của mình ở Premier League tại London.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Crystal Palace mới nhất

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta

Nhận định bóng đá Arsenal vs Crystal Palace mới nhất

Kể từ khi Nicolas Jover gia nhập, Arsenal đã biến các tình huống cố định thành “vũ khí lợi hại”, và thêm một lần nữa họ chứng minh điều đó ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26, khi Fulham gục ngã sau một pha phạt góc.

Pha dứt điểm cận thành của Leandro Trossard giúp “Pháo thủ” giành chiến thắng sít sao 1-0 trong trận derby London, qua đó ghi bàn thắng từ tình huống cố định thứ 10 chỉ sau tám vòng đấu – thành tích nhanh nhất mà một đội từng đạt được mốc hai chữ số bàn thắng kiểu này trong lịch sử Premier League.

Bất chấp những hoài nghi, khả năng tận dụng bóng chết của Arsenal vẫn duy trì hiệu quả và giúp họ vươn lên ngôi đầu bảng, vượt qua Liverpool đang tổn thương. Lúc này, đối thủ bám đuổi gần nhất của họ là Manchester City, kém ba điểm.

Trùng hợp thay, đoàn quân của Arteta có thể san bằng một kỷ lục do chính đội bóng cũ của ông lập nên vào cuối tuần này: trở thành đội thứ hai trong lịch sử Premier League có ba trận liên tiếp không phải đối mặt với cú sút trúng đích nào — sau thành tích của Man City từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014.

Giữa tuần qua, Atletico Madrid của Diego Simeone cũng chỉ khiến David Raya phải trổ tài một lần, còn lại thủ môn này gần như chỉ đứng nhìn khi Arsenal thắng đậm 4-0 ở Champions League, phô diễn cả khả năng tấn công bóng sống lẫn hiệu quả ở tình huống cố định.

Crystal Palace cũng phải nhờ đến một pha bóng chết để thoát hiểm ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, khi Jean-Philippe Mateta lập cú hat-trick và ghi bàn ấn định tỉ số 3-3 trước Bournemouth bằng quả phạt đền phút 97.

Với cú đúp trước đó, Mateta trở thành cầu thủ Pháp thứ ba trong lịch sử Premier League lập nhiều hơn một hat-trick, sau hai cựu tiền đạo Arsenal – Nicolas Anelka và Thierry Henry – dù anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tư ngay cuối trận.

Tuy nhiên, Palace tiếp tục sa sút bất ngờ giữa tuần qua khi một sai lầm nghiêm trọng của Jaydee Canvot cùng hàng loạt cơ hội bỏ lỡ khiến họ thua AEK Larnaca 0-1 tại Conference League.

Từ chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường, đội bóng của HLV Oliver Glasner nay đã thua hai trong ba trận gần nhất. “Đại bàng” tụt xuống vị trí thứ 8, mất đi sự chắc chắn nơi hàng thủ, chỉ giữ sạch lưới một lần trong bảy trận gần nhất và để lọt lưới sáu bàn ở ba trận vừa qua.

Hành trang đến Emirates cũng không mấy tích cực, khi Palace thua năm trong sáu lần chạm trán Arsenal gần nhất ở Premier League. Ngoại lệ duy nhất chính là trận hòa 2-2 mùa trước, khi Mateta lại sắm vai người hùng với bàn gỡ muộn cho đội đương kim vô địch FA Cup.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-0 Crystal Palace

WhoScore: Arsenal 2-1 Crystal Palace

Arsenal 2-1 Crystal Palace Chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-0 Crystal Palace

Xem trực tiếp Arsenal vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.