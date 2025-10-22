Quốc tế Nhận định, dự đoán Atalanta BC vs Slavia Prague: Cuốn phăng đội khách Trận đấu giữa Atalanta BC vs Slavia Prague giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atalanta BC vs Slavia Prague mới nhất

Tiền đạo Gianluca Scamacca đã trở lại đội hình Atalanta lần đầu tiên kể từ tháng 8 trong trận hòa Lazio cuối tuần qua, nhưng khả năng anh ra sân từ đầu ở trận giữa tuần vẫn bỏ ngỏ.

Dù không có ai chấn thương thêm sau trận gặp Lazio, HLV Juric có thể phải tiếp tục thiếu vắng Raoul Bellanova, Odilon Kossounou, Saed Kolasinac và Mitchel Bakker.

Mario Pasalic, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng trước Club Brugge ở lượt thứ hai, đang hướng đến việc tiếp tục nổ súng khi tiếp đón Slavia Prague.

Bên phía đội khách, Slavia có thể mất đến 5 cầu thủ: Dominik Javorcek, Jindrich Stanek, David Doudera, Igoh Ogbu và Tomas Holes đều chưa chắc kịp trở lại. Jan Boril và Murphy Dorley sẽ được kiểm tra thể lực sát giờ nhưng dự kiến đủ điều kiện thi đấu.

Hai tiền đạo Vasil Kusej và Tomas Chory – những người đã ghi tổng cộng 7 bàn ở giải quốc nội (chiếm gần 32% tổng số bàn thắng của đội) – sẽ là niềm hy vọng chính trên hàng công Slavia.

Hậu vệ trái Youssoupha Mbodji, người từng lập cú đúp trong trận hòa 2–2 với Bodo/Glimt, nhiều khả năng sẽ không góp mặt trong đội hình xuất phát trận này.

Đội hình dự kiến Atalanta BC vs Slavia Prague mới nhất

Atalanta BC:

Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Samardzic; Lookman

Slavia Prague:

Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Dorley, Zafeiris; Schranz, Provod, Kusej; Chory

Nhận định bóng đá Atalanta BC vs Slavia Prague mới nhất

Atalanta đã trải qua một phen “hú vía” ở lượt trận thứ hai Champions League mùa này, khi họ phải nhờ đến màn lội ngược dòng trong hiệp hai mới vượt qua Club Brugge với tỷ số 2–1.

Sau khi bị PSG vùi dập 0–4 ở trận ra quân tại Paris, đội bóng vùng Bergamo lại bị dẫn trước ở phút 38 bởi bàn thắng của Christos Tzolis. Tuy nhiên, Atalanta đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ, tìm ra lời giải trước đối thủ mà họ từng hai lần thất bại ở vòng play-off mùa trước.

Chiến thắng 2–1 giúp “La Dea” vươn lên vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League, tạm đủ để dự vòng play-off tranh vé vào vòng 1/8. Dù vậy, khoảng cách giữa các đội rất sít sao — đoàn quân của HLV Ivan Juric chỉ kém Manchester City (đứng thứ 8, suất đi thẳng vào vòng 1/8) đúng 1 điểm.

Khi hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quyết định, Atalanta sẽ cần tận dụng lợi thế sân nhà để ghi nhiều bàn thắng, bù đắp phần nào thiệt hại từ trận thua đậm PSG.

Người hâm mộ sân Gewiss Stadium chắc chắn kỳ vọng vào kết quả tích cực, nhất là khi đội bóng mới thua 1 trong 8 trận gần nhất tại vòng bảng hoặc vòng đấu chính các cúp châu Âu, thắng 4 và hòa 3.

Về phía Slavia Prague, đội bóng CH Czech vẫn đang tìm kiếm chiến thắng thứ hai tại Champions League kể từ lần đầu tiên giành thắng lợi 2–1 trước FCSB vào năm 2007.

Kể từ đó, “The Red and Whites” chỉ hòa 5 và thua 8 trận, với thất bại gần nhất là trận thua 0–3 trước á quân mùa trước Inter Milan ngay trên đất Ý.

Trận thua đó đánh dấu thất bại thứ 8 của Slavia trong 12 lần đối đầu các đội bóng Ý ở cúp châu Âu. Họ cũng không thắng trong 9/10 chuyến làm khách gần nhất đến Ý.

Vì vậy, thầy trò HLV Jindrich Trpisovsky sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn ở Bergamo tuần này, đặc biệt khi họ đang trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn trên sân khách ở đấu trường châu Âu.

Sau khi đánh rơi chiến thắng 2–0 trước Bodo/Glimt ở lượt mở màn, thất bại nặng nề trước Inter khiến Slavia rơi vào thế bất lợi. Dù vẫn còn hy vọng tạo nên bất ngờ trước Atalanta – đội đang có chuỗi hai trận hòa liên tiếp ở Serie A – phong độ yếu kém trước các đội bóng Ý khiến chuyến đi này hứa hẹn đầy gian nan.

Dự đoán tỉ số Atalanta BC vs Slavia Prague mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atalanta BC vs Slavia Prague như sau:

Sportsmole: Atalanta BC 2-0 Slavia Prague

WhoScore: Atalanta BC 3-1 Slavia Prague

Atalanta BC 3-1 Slavia Prague Chúng tôi dự đoán: Atalanta BC 2-0 Slavia Prague

Xem trực tiếp Atalanta BC vs Slavia Prague khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atalanta BC vs Slavia Prague trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.