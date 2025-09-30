Quốc tế Nhận định, dự đoán Atalanta vs Club Brugge: Rượt đuổi kịch tính Trận đấu giữa Atalanta vs Club Brugge giải Champion League diễn ra vào 0h45 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Club Brugge mới nhất

Danh sách chấn thương của Atalanta vẫn còn dài - Giorgio Scalvini, Isak Hien, Nicola Zalewski, Gianluca Scamacca, Sead Kolasinac và Mitchel Bakker đều vắng mặt - nhưng Ederson đã trở lại ghế dự bị trong trận gặp Juve.

Ngoài ra, Ademola Lookman cũng được đưa trở lại sau khi chấm dứt mâu thuẫn với ban lãnh đạo, cho phép anh cạnh tranh vị trí cùng Sulemana, Lazar Samardzic và Charles De Ketelaere trong việc hỗ trợ tiền đạo Nikola Krstovic.

De Ketelaere từng ghi bàn châu Âu đầu tiên cho Club Brugge gần năm năm trước, vì vậy anh chắc chắn rất háo hức đối đầu CLB cũ.

Trong khi đó, đồng đội người Bỉ của anh, Hans Vanaken, tiếp tục tỏa sáng với hai pha in dấu giày vào bàn thắng trước Monaco, nâng tổng thành tích lên 14 lần ghi dấu tại Champions League.

Tresoldi – cầu thủ sinh ra tại Ý – đã ghi bàn mở tỷ số ở hai trận châu Âu gần nhất, với bốn bàn trong bốn trận gần đây. Anh cũng vừa lập hat-trick cho U21 Đức đầu tháng 9.

Tuy nhiên, Brugge sẽ thiếu vắng hai trụ cột: tiền vệ Nigeria Raphael Onyedika dính chấn thương gân kheo, còn thủ môn kỳ cựu Simon Mignolet nghỉ thi đấu vì đau háng.

Đội hình dự kiến Atalanta vs Club Brugge mới nhất

Atalanta BC:

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic

Club Brugge:

Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi

Nhận định bóng đá Atalanta vs Club Brugge mới nhất

“Phần thưởng” cho vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng mùa trước của Atalanta là trận play-off gặp Club Brugge, nhưng họ đã dễ dàng gục ngã với tổng tỷ số 2-5 và một mùa giải từng đầy hứa hẹn nhanh chóng trượt dốc.

Mùa trước, Atalanta chỉ thua 3 trong số 10 trận tại Champions League – hai trước Brugge và một trước Real Madrid – nhưng họ lại mở màn giai đoạn vòng bảng năm nay bằng một thất bại nặng nề.

Ở lượt trận đầu tiên, La Dea phải làm khách trước nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và đã nhận trận thua 0-4 – kết quả sân khách tệ nhất của CLB tại đấu trường châu Âu.

Dưới thời cựu HLV Gian Piero Gasperini và nay là người kế nhiệm Ivan Juric, Atalanta chỉ giữ sạch lưới một lần trong bảy trận gần nhất ở cúp châu Âu, để thủng lưới trung bình hơn hai bàn mỗi trận.

Juric cũng chỉ thắng một trong bốn trận Europa League khi còn dẫn dắt Roma mùa trước – bến đỗ tiếp theo của Gasperini – nên ông đang rất muốn khẳng định năng lực ở cấp độ cao nhất.

Tính đến nay, Atalanta bất bại tại giải quốc nội; trận thua duy nhất là trước PSG. Cuối tuần qua, họ tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa Juventus 1-1 ngay ở Turin, với siêu phẩm mở tỷ số của Kamaldeen Sulemana, trước khi đội trưởng Marten de Roon bị truất quyền thi đấu.

Khi phong độ ở Serie A đang dần ổn định, Atalanta hướng đến việc khởi động lại hành trình châu Âu.

Trong khi đó, dù chưa từng chạm tay vào vinh quang châu Âu, Club Brugge đã từng về nhì ở UEFA Cup và Cúp C1 trong thập niên 1970. Mùa trước, họ thắng cả hai lượt trước La Dea ở vòng play-off, bao gồm chiến thắng 3-1 ngay tại Bergamo – chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng trước các đội Ý. Tuy vậy, Brugge sau đó đã bị Aston Villa loại ở vòng 16 đội.

Năm nay, Brugge khởi đầu Champions League từ vòng loại, thắng cả bốn trận để vượt qua Salzburg và Rangers. Ở lượt trận mở màn vòng bảng, họ tạo thêm bất ngờ với chiến thắng 4-1 trước Monaco, khi tân binh Nicolo Tresoldi và thủ lĩnh Hans Vanaken cùng ghi bàn.

Tính rộng hơn, Brugge chỉ thua ba trong 16 trận gần nhất ở các vòng bảng và vòng đấu loại cúp châu Âu, thắng đến chín trận – dần trở thành một đối thủ đáng gờm.

Tại giải VĐQG Bỉ, họ hiện kém sáu điểm so với nhà vô địch Union Saint-Gilloise, sau trận hòa kịch tính 5-5 với Westerlo và thắng Standard Liege 10 người nhờ bàn quyết định ở phút cuối.

Dự đoán tỉ số Atalanta vs Club Brugge mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atalanta vs Club Brugge như sau:

Sportsmole: Atalanta 2-2 Club Brugge

WhoScore: Atalanta 2-1 Club Brugge

Atalanta 2-1 Club Brugge Chúng tôi dự đoán: Atalanta 2-2 Club Brugge

Xem trực tiếp Atalanta vs Club Brugge khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atalanta vs Club Brugge trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 0h45 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.