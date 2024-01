Ấm áp Chương trình ‘Tết Vì người nghèo’ tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 10/1, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Nghệ An và Báo Nghệ An phối hợp với Công ty Sunny media, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công ty Sách và Thiết bị trường học tổ chức chương trình “Tết Vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024" tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Đại biểu và đông đảo bà con nhân dân xã Xiêng My, huyện Tương Dương tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Tham dự chương trình có Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An; ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Sunny Media; đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Công ty Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Xiêng My.

Chương trình có sự đồng hành của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh; Bệnh viện Sản Nhi; Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng tiền mặt và hiện vật tổng trị giá gần 400.000.000 đồng cho các đơn vị và học sinh, người dân xã Xiêng My, bao gồm: 1 bộ máy tính xách tay cho UBND xã Xiêng My, 1 bộ máy tính, 1 máy in cho Công an xã Xiêng My hỗ trợ thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”; 182 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh mầm non nghèo, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; quà cho 20 cháu học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm sách, vở, đồ dùng học tập).

Phòng PA 03 tặng quà cho UBND xã và Công an xã Xiêng My. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh việc tặng các phần quà là tiền mặt cho các em học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Sunny Media cũng trao tặng các trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường Mầm non xã Xiêng My gồm: 1 công trình nhà bóng, 1 đàn piano, 1 ti vi, 1 tủ đồ 9 ngăn, 35 bộ đồ biểu diễn văn nghệ; 720 thảm xốp, 120m2 thảm cỏ nhựa; quần áo, bánh kẹo,...

Tổng Biên tập Báo Nghệ An và Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Sunny Media trao quà cho Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Đức Anh

Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An tặng quà cho trẻ em mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Đức Anh

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Sunny Media tặng quà cho các em học sinh mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Đức Anh

Tại chương trình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng PA03 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân và các em học sinh xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Phòng PA03 và Công ty CP Sách và Thiết bị trường học tặng 20 suất quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo Phòng PA03, Báo Nghệ An, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi tặng 130 suất quà cho 130 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Xiêng My là xã nghèo của huyện Tương Dương. Sau hơn 12 năm thực hiện chủ trương giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh, Báo Nghệ An đã giúp đỡ xã Xiêng My với nhiều hình thức như: Hỗ trợ UBND xã Xiêng My mua sắm trang thiết bị: máy vi tính, máy in, máy photocopy; mua hàng chục bộ bàn ghế, chăn, áo ấm cho các em học sinh trên địa bàn xã... Bên cạnh đó, Báo cũng xây dựng "Ngân hàng bò sinh sản" cho các hộ nghèo; vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xã xóa nhà tranh tre; hỗ trợ cây giống để giúp người dân xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế hộ gia đình; trao hàng ngàn suất quà hỗ trợ hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán; Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An cũng có nhiều chương trình, phần việc thanh niên hiệu quả tại đây.

Khám, chữa bệnh cho các em học sinh xã Xiêng My. Ảnh: Đức Anh

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân và các em học sinh xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Ảnh: Đức Anh

Đoàn công tác thăm lại vườn cây được trồng tại xã Xiêng My do Báo Nghệ An trao tặng. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, 2 năm gần đây, xã Xiêng My nhận được sự hỗ trợ của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An trong việc thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã đồng hành với xã Xiêng My trong việc phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho đồng bào.