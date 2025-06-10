Thứ Hai, 6/10/2025
Ấn Độ mua thêm 5 hệ thống S-400 từ Nga

Mỹ Nga 06/10/2025 15:06

Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán với Nga để mua thêm 5 hệ thống phòng không S-400.

ấn độ mua thêm 5 S 400 của nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 6/10, tờ Hindustan Times dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết, Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán với Nga để mua thêm 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400.

"Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ấn Độ sẽ gặp gỡ các đối tác Nga trong tuần này để tìm hiểu khả năng cùng sản xuất, hoặc trực tiếp mua thêm 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Moskva, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa của Ấn Độ" - Hindustan Times cho biết.

Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc chi phí của các hệ thống bổ sung. "Mặc dù các thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được ký kết, ba trong số 5 hệ thống có thể sẽ được mua trực tiếp, trong khi hai hệ thống còn lại có thể được sản xuất tại Ấn Độ bởi các công ty tư nhân, theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ" - Hindustan Times đưa tin.

Thỏa thuận về hệ thống S-400 mới dự kiến ​​sẽ hoàn tất trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 12/2025.

Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống S-400 vào tháng 10/2018. Nếu sắp tới hai bên đạt được thỏa thuận, 5 hệ thống S-400 sẽ có giá 5,43 tỷ USD được chuyển giao cho New Delhi.

Ấn Độ đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ ba mua các hệ thống này của Nga, sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ấn Độ cũng đã đưa ba tổ hợp tên lửa đầu tiên vào hoạt động. Theo truyền thông Ấn Độ, các hệ thống đã được chuyển giao được triển khai theo cách có thể bao phủ khu vực Ladakh giáp biên giới Trung Quốc, cũng như biên giới Ấn Độ với Pakistan.

Theo RIA Novosti
