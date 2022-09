Án mạng do… bóp còi không tránh!

(Baonghean.vn) - Mâu thuẫn khi lái xe vào bãi rác Nghi Yên (Nghi Lộc - Nghệ An), Tuấn đã dùng kéo đâm chết người đàn ông mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu.

Giết người chỉ vì phút nóng giận

Hơn 6 tháng trôi qua nhưng người dân sống gần bãi rác lớn nhất tỉnh Nghệ An vẫn chưa thôi ám ảnh về vụ án mạng xảy ra tại đây. Hung thủ là lái xe chở rác, còn nạn nhân là người đàn ông kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Tuấn là lái xe hợp đồng của Công ty TNHH Phát triển môi trường TP.Vinh. Chiều 3/3/2022, khi đang lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xóm 2, xã Nghi Yên (Nghi Lộc), Nguyễn Chí Tuấn thấy có nhiều người nên đã bóp còi xe ô tô để mọi người tránh đường cho xe vào. Trong số đó có anh Hồ Sỹ Tr. (SN 1985), trú tại xóm 2, xã Nghi Yên (Nghi Lộc) đang nhặt phế liệu tại bãi rác. Tuy nhiên, sau khi Tuấn bấm còi anh Triều vẫn không tránh khiến cho 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Do được mọi người can ngăn, nên Tuấn leo lên cabin xe ô tô của mình. Còn anh Tr. bỏ đi và đứng phía sau xe ô tô của Tuấn. Được một lúc, Tuấn tìm thấy chiếc kéo nhỏ trên xe và tiếp tục nhảy xuống xe định “ra oai’ với đối phương. Hai bên tiếp tục cãi vã và lao vào đánh nhau. Khi anh Tr. định đánh Tuấn thì đối tượng đã dùng kéo đâm anh Tr. khiến nạn nhân khụy xuống rồi tử vong. Theo kết quả giám định, nạn nhân chết vì suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng vùng cổ.

Sau khi phát hiện anh Tr. đã tử vong, Tuấn bỏ lại xe rồi trốn ở khu vực đồi núi phía sau bãi rác thải. Đến 18h30 cùng ngày thì đối tượng Nguyễn Chí Tuấn đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Lòng bao dung của người cha mất con

Ngày 7/9/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994), trú tại xóm Long Hòa, xã Hưng Đông (TP. Vinh) ra xét xử vì tội “Giết người”.

Ngồi ở hàng ghế đại diện bị hại là người đàn ông với làn da đen ngăm, độ tuổi “lục tuần”. Ông chính là cha của bị hại. Suốt quá trình tham dự tòa, lâu lâu ông lại cúi đầu xuống bởi khi nhắc đến hành vi phạm tội của bị cáo như những mũi dao đâm vào tim ông, đau nhói.

Dù vậy, khi được phát biểu, ông đã có lời xin giảm án cho bị cáo. Nỗi đau đứa con trai mà ông sinh ra, dưỡng dục cùng bao hy vọng nhưng đã bị Tuấn sát hại vẫn còn đó. Tuy nhiên, bằng tình người, sự bao dung ông đã nén nỗi đau đó vào trong mà xin tòa cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Người cha ấy cũng hy vọng sự bao dung sẽ gieo vào kẻ giết người lòng hướng thiện.

“Con tôi cũng đã mất, giờ bị cáo có bị tăng thêm dăm năm tù hay bao nhiêu năm đi chăng nữa thì con tôi cũng không sống lại được. Chúng tôi tha thứ, chỉ mong bị cáo nhận ra cái sai của mình mà sửa đổi, làm người. Cuộc sống này cần có tình người”, cha của bị cáo nghẹn ngào phát biểu. Nghe những lời ông trình bày, bị cáo Tuấn cúi gằm mặt, nín lặng.

Suốt quá trình diễn ra phiên xử, vợ của bị hại mặc đồ đen, đeo khăn tang bế đứa con chừng 2 tuổi trên tay ngồi ngoài hành lang tòa. Từ ngày chồng bị người ta sát hại, chị một mình nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Vừa khi nhắc đến chồng, đôi mắt chị liền rưng rưng vì thương chồng, tủi thân cho chính mình và thương các con. Chị kể, vì cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng luôn cố gắng làm lụng. Chị đi làm công nhân còn chồng đi nhặt rác về bán kiếm tiền. “Công việc mệt nhọc, hôi thối nhưng anh ấy luôn chịu khó làm. Vậy mà, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, anh đã bị tước đi quyền được sống. Giờ đây cảnh mẹ góa con côi, căn nhà trống trải vì thiếu vắng người trụ cột trong nhà”, vợ bị hại xót xa.

Bản án nghiêm khắc

Trước bục khai báo, bị cáo Tuấn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khi bị tòa xét hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, Tuấn thừa nhận mâu thuẫn của vụ án rất nhỏ nhặt. “Bị cáo bực tức vì bóp còi mà anh Tr. không tránh để xe rác di chuyển. Trong lúc ẩu đả, vì tính nóng nảy, không làm chủ được bản thân, bị cáo đã “lỡ tay”, Tuấn lý giải cho hành vi giết người.

Về hung khí trong vụ án, bị cáo khai chiếc kéo đã có sẵn trong cabin. Bị cáo bỏ kéo trên xe để “sửa dây điện” chứ không chủ đích mang theo. Trong cơn nóng giận, bị cáo đã gây ra án mạng.

Trước sự có mặt của gia đình bị hại, Tuấn đã quay người sang nói lời xin lỗi. Đồng thời, bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chưa có con để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày làm lái xe hợp đồng cho công ty từ năm 2013 với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng. Cuộc sống khó khăn, do đó, sau khi xảy ra sự việc gia đình bị cáo đã phải bán đất để lo tiền bồi thường một phần tổn thất cho gia đình bị hại những mong cơ hội giảm án cho Tuấn.

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo là có tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho người bị hại. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tuấn 16 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, do hai bên gia đình đã giải quyết xong nên tòa không xem xét.

Phiên tòa kết thúc, Tuấn vội quay đầu lại chào người thân, còn gia đình bị hại thì buồn rầu ra về. Dù nỗi đau cha mất con, vợ mất chồng, con mồ côi bố vẫn còn đó nhưng họ chọn cách tha thứ. Tha thứ để những người ở lại sống thanh thản hơn, tha thứ để kẻ mắc lỗi nhận ra sai trái của mình, tha thứ để chỉ còn lại tình người.

Hy vọng, lòng bao dung, độ lượng của người cha bị hại sẽ giúp Tuấn nhận ra tội lỗi của mình mà hướng thiện. Mong rằng, đây sẽ là bài học cho nhiều người để không phải hối hận vì một phút nóng giận mất khôn để rồi phải trả giá đắt là những tháng ngày tù tội.