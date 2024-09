Thời sự Ảnh hưởng bão số 4: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại 12 xã, phường trên địa bàn Nghệ An Tổng Cục khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 12 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị của Nghệ An do ảnh hưởng bão số 4.

Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 19/9 từ Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng Cục khí tượng thủy văn cảnh báo 311 địa phương cấp xã khu vực miền Trung, trong đó có 12 xã, phường, thị trấn của Nghệ An có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai tại 12 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng Cục khí tượng thủy văn. Ảnh: Thành Duy

Trong đó các xã: Cao Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn (huyện Anh Sơn); thị trấn Con Cuông và các xã: Bồng Khê, Lạng Khê, Lục Dạ, Môn Sơn (huyện Con Cuông), xã Đồng Văn (huyện Quế Phong); xã Nghĩa Thuận, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) cảnh báo trung bình (màu vàng); riêng xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương) cảnh báo mức rất cao (màu tím).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 14h ngày 19/9, bão số 4 đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 10.

Trong 3 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị và suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ ngày 19/9 đến đêm 20/9: Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trước đó, ngày 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN và PTDS) tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ban hành Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; Chủ tịch, Giám đốc các công ty thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Rà soát, hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân; vận hành khoa học, an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ; cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.