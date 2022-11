Anh Sơn hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh thuế

(Baonghean.vn) - Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Anh Sơn đã được phục hồi mạnh mẽ. Đây là động lực lớn giúp cho hoạt động thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt nhiều kết quả; đặc biệt chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022 huyện Anh Sơn đã hoàn thành dự toán pháp lệnh của năm.

Ông Nguyễn Cảnh Hương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II cho biết: Với phương châm hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho người nộp thuế, những năm gần đây Chi cục đã triển khai nhiều biện pháp, phương thức hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Chi cục đã đặc biệt quan tâm tới công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện kê khai, nộp thuế...

Bằng những biện pháp tích cực, trong năm 2022 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Anh Sơn ước thực hiện gần 134 tỷ đồng, bằng 203% so với dự toán pháp lệnh và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thu ngân sách nhà nước không tính tiền sử dụng đất ước thực hiện gần 59 tỷ đồng, bằng 109% dự toán pháp lệnh và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021; 100% khoản thu sắc Thuế đều hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh năm 2022. Có 8/12 khoản thu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt có 4 khoản thu tăng so với cùng kỳ cụ thể: Thuế Công thương nghiệp- Dịch vụ - Ngoài quốc doanh tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021; Thuế thu nhập cá nhân tăng 25%; Lệ phí trước bạ tăng 12%; Thu tiền sử dụng đất tăng 33%. Ngoài ra, công tác hỗ trợ chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% trước ngày 30/4/2022; Công tác chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản trong 10 tháng đầu năm 2022 đã thu được trên 3 tỷ100 triệu đồng, tăng giá trị chuyển nhượng bình quân 2,5 lần so với giá quy định của UBND tỉnh.

Với sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, khai thác tốt các nguồn thu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, là cơ sở quan trọng để huyện Anh Sơn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022./.