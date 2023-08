Ban Bí thư chỉ định Bí thư Tỉnh đoàn và Bí thư Huyện ủy Diễn Châu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quyết định chỉ định 2 đồng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư có các quyết định chỉ định đồng chí Hà Xuân Quang (trái) - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu và đồng chí Lê Văn Lương (phải) - Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 910-QĐNS/TW ngày 22/6/2023, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 928-QĐNS/TW ngày 11/7/2023, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Văn Lương, sinh năm 1984, quê quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An), có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Hành chính học, lý luận Chính trị cao cấp.

Đồng chí công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An từ năm 2008 và trải qua nhiều vị trí công tác trước khi giữ chức Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2016.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2017, đồng chí trở lại công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 10/2017, đồng chí đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 12/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có quyết định công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với đồng chí Lê Văn Lương. Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đã bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII đối với đồng chí Lê Văn Lương.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức vào tháng 10/2022, đồng chí Lê Văn Lương tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Tháng 12/2022, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu, sinh ngày 18/3/1970, quê quán xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An; có trình độ chuyên môn là Cử nhân chuyên ngành Luật, lý luận Chính trị cao cấp.

Đồng chí Hà Xuân Quang từng tham gia Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An từ tháng 3/1988 đến 5/1992 thì xuất ngũ. Từ tháng 6/1992 đến tháng 12/1997 là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn; từ tháng 1/1998 đến tháng 5/2001 là Kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu.

Từ tháng 6/2001 đến tháng 5/2011 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, đại biểu HĐND huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 6/2011 đến tháng 11/2012, đồng chí Hà Xuân Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, đại biểu HĐND huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, đại biểu HĐND huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2018 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, đại biểu HĐND huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Hà Xuân Quang được bầu làm Bí thư Huyện ủy và sau đó được bầu đảm nhận thêm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.