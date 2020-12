Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 3

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Quân khu, các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;…



Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4, khóa XI. Ảnh: Thành Duy

HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương đoàn kết, thống nhất lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nhất là việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh và các lực lượng đảm bảo tốt an ninh chính trị, an toàn địa bàn; tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; cứu hộ cứu nạn; giải quyết chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực; tình hình lực lượng vũ trang Quân khu và các cơ quan, đơn vị ổn định, có bước phát triển toàn diện hơn.



Hội nghị nhằm thảo luận, góp ý vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân khu 4.

Theo đó dự thảo Nghị quyết đề ra phương hướng chung là quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị, luật, nghị định, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, 3 đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP GIỮA QUÂN KHU 4 VÀ CÁC TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã phát biểu khái quát, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; phân tích, làm rõ những khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, thiên tai, bão lũ với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới đóng góp vào dự

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin một số nội dung về tình hình địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Theo đó, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid -19, thiên tai, cũng như tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, song hệ thống chính trị, các cấp, các ngành của tỉnh đã nỗ lực, vững vàng, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, không nao núng, không lúng túng, vừa triển khai nhiều giải pháp chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng trên các lĩnh vực.



Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 4,45%, đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ; địa bàn vẫn rất ổn định, bình yên; làm tốt công tác dân vận, giải quyết chế độ chính sách hậu phương Quân đội.

Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất thành công. Trong đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao. Sau Đại hội, Nhân dân tin tưởng, phấn khởi vào đường hướng phát triển của tỉnh là đến năm 2025 Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của miền Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Quân khu 4 dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Bước vào năm 2021, đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tỉnh tập trung các nội dung trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.



Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 thành công.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các đơn vị Quân khu trên địa bàn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, gắn bó, có sự chia sẻ hỗ trợ quan trọng, có hiệu quả, kịp thời đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, nhất là trong những thời điểm khó khăn do thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục đồng hành, ủng hộ Nghệ An trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ với tỉnh để giải quyết dứt điểm nội dung lên quan đến đất quốc phòng cũng như chính sách đất đai của cán bộ Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh.



Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân khu tiếp theo với tinh thần cao nhất để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và ban hành và thực hiện.