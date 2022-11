Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn)- Ngày 23/11/2022, Trạm CSGT Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ là 28kg pháo do nước ngoài sản xuất.

(Baonghean.vn) - Trong buổi lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đón nhận nguồn kinh phí ủng hộ trị giá 100 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06...

(Baonghean.vn) - Để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I – năm 2022 - 2023”.