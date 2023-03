Ban Nội chính Trung ương giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các cơ quan trong khối Nội chính.

343 VỤ ÁN, 197 VỤ VIỆC THAM NHŨNG, TIÊU CỰC ĐƯA VÀO DIỆN THEO DÕI CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả ngành Nội chính Đảng quý I/2023 và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành uỷ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, 63/63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động với cơ cấu, thành phần theo quy định; đồng thời tích cực, khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác để đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo dần đi vào nề nếp.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và đạt được một số kết quả bước đầu tích cực. Nhất là, đã khẩn trương xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động; đưa nhiều vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 343 vụ án, 197 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, trong năm 2022 và quý I/2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 563 vụ án, 1.414 bị can phạm tội về tham nhũng. Số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 227 vụ án/838 bị can.