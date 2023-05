Bản sắc xứ Nghệ liệu có thể lên tiếng trên sân Hàng Đẫy?

(Baonghean.vn) - Nhìn vào chuỗi thành tích đã qua của Sông Lam Nghệ An thì rất khó để hy vọng đội bóng này sẽ giành được kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy trước Công An Hà Nội. Tuy nhiên, nếu Câu lạc bộ xứ Nghệ biết sử dụng đúng sở trường của mình thì vẫn có cơ hội lấy điểm trước chủ nhà.

Đi dễ khó về

Cuộc chiến chen chân vào nhóm 8 đội cạnh tranh chức vô địch đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt với những đội bóng đang nằm ở lưng chừng bảng xếp hạng bởi khoảng cách điểm số từ đội đang xếp thứ 6 đến đội xếp thứ 11 chỉ là 3 điểm. Cụ thể Viettel đứng thứ 6 đang có được 11 điểm, trong khi đó Hải Phòng đứng thứ 11 cũng có 8 điểm.

Riêng với Sông Lam Nghệ An qua 8 vòng đấu đội bóng này mới giành được 9 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Trên lý thuyết cơ hội để lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn rất rộng mở. Tuy nhiên, 4 trong 5 trận đấu còn lại của giai đoạn lượt đi, Sông Lam Nghệ An đều phải đối đầu với các đội bóng rất mạnh. Có thể kể đến như Công An Hà Nội, Viettel, Bình Định và Hà Nội FC. Vì vậy để chen chân được vào nhóm 8 đội mạnh không phải là điều dễ dàng với thầy trò Huy Hoàng. Ngọn núi đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An cần phải chinh phục là Công An Hà Nội.

Không cần phải bàn cãi, đội bóng tân binh V.League 2023 được xem là thế lực mới của giải bóng đá cao nhất Việt Nam mùa này. Bởi trong thời điểm hiện tại Công An Hà Nội sở hữu toàn những hảo thủ đình đám của làng bóng đá Việt Nam. Có thể kể đến như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Đô, Trọng Long, Rodrigues Gustavo Henrique... Đặc biệt trong trận đấu mới đây tại vòng 8 V.League, Văn Thanh đã có màn thể hiện chói sáng khi giúp Công An Hà Nội giành chiến thắng trước chủ nhà Thành Phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-3. Trong trận đấu đó, Văn Thanh đóng góp một đường kiến tạo 2 bàn thắng và ngoài ra còn là cầu thủ châm ngòi cho rất nhiều đường lên bóng có tính hiệu quả cao. Những đường chuyền của cầu thủ này từ hai cánh luôn khiến cho hàng thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải rơi vào thế bị động. Bên cạnh đó, hai ngoại binh trên hàng công của Công An Hà Nội cũng là những tiền đạo có chất lượng chuyên môn cao. Với thể lực sung mãn, Rodrigues Gustavo và Jesus Silva luôn giành thế thượng phong trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, bộ đôi này còn cho thấy được khả năng chọn vị trí và sút tốt cả hai chân. Chính Jesus Silva là người đã mở tỷ số cho Công An Hà Nội sau đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương của Văn Thanh.

Nói như thế để thấy rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9 V.League 2023. Bởi trước đó tại vòng 8, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đã phải rất chật vật mới tìm kiếm được trận hòa trên sân Vinh khi đối đầu với đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vấn đề của đội bóng xứ Nghệ lúc này cần cải thiện đến từ khả năng phòng ngự. Một mình Quế Ngọc Hải không thể khỏa lấp được những sai sót đến từ các vệ tinh xung quanh. Trung vệ đá cặp Vysta dù có thể hình, thể lực tốt nhưng vẫn thường mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Bên cạnh đó khả năng phán đoán tình huống của các cầu thủ xứ Nghệ cũng không thật sự tỉnh táo, dẫn đến để đối phương ghi bàn khá dễ dàng.

Trên hàng công, sự kết nối, phối hợp của các chân sút xứ Nghệ đang thiếu tính nhuần nhuyễn cần thiết. Các đường chuyền bóng của học trò huấn luyện viên Huy Hoàng thường thiếu ý tưởng, dễ bị đối thủ đọc được bài và không mấy khó khăn để hóa giải.

Qua cách nhìn trực diện trên, có thể thấy mọi chỉ số đang nghiêng hẳn về phía Công An Hà Nội. Và nếu chủ nhà có giành chiến thắng ở trận này cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Cơ hội nhỏ nhoi cho Sông Lam Nghệ An

Tuy không nhiều cơ hội để có thể có điểm trước tân binh V.League, nhưng nếu huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng đúng đấu pháp, Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn đủ lực để làm nên chuyện trên sân Hàng Đẫy.

Trong cuộc đọ sức này, Thái Bá Sang sau khi bình phục chấn thương nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Huy Hoàng chọn ra sân ngay từ đầu. Khi đó, với sự ăn ý của bộ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Vysta và Thái Bá Sang sẽ có thể khắc phục được những hạn chế trong trận đấu trước.

Bên cạnh đó, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường cũng sẽ đạt được trạng thái thể lực sung mãn cho trận làm khách ở vòng này. Nhớ lại vòng 8, sau khi Xuân Tiến vào sân từ băng ghế dự bị, với khả năng chơi bóng kỹ thuật, sáng tạo tiền vệ sinh năm 2003 đã giúp hàng công của Sông Lam Nghệ An thi đấu mềm mại, mang nhiều tính đột biến hơn.

Ngoài ra, Olaha cũng đang dần tìm lại được sự nguy hiểm vốn có. Tố chất ngôi sao của cầu thủ này được thể hiện ở bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Sông Lam Nghệ An trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu bộ đôi Soladio và Olaha tiếp tục chơi ăn ý như 3 trận đấu, thuộc các vòng 6,7,8 thì cơ hội ghi bàn vào lưới Công An Hà Nội không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng trên hết, sự già rơ của Sông Lam Nghệ An là điều đã được khẳng định. Một đội bóng chưa từng xuống hạng ở V.League sẽ biết tìm cách để vượt qua những trở ngại trước mắt. Và khi đối đầu với tân binh V.League dù có thực lực mạnh nhưng trong bóng đá tính bản sắc vẫn luôn là yếu tố quan trọng cho một cuộc đối đầu cụ thể. Vì vậy Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn có cơ hội tìm kiếm điểm số trên sân Hàng Đẫy khi đối đầu với chủ nhà Công An Hà Nội.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26/5 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.