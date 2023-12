Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 8/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thạch

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy.

Năm 2023, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đoàn kết, cộng sự, tập trung lãnh đạo,chỉ đạo công tác Biên phòng đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh. Ảnh: Lê Thạch

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển; công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý cửa khẩu theo quy định. Phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá Nghệ An vi phạm quy định khai thác IUU. Tích cực, chủ động tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, đơn vị. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở địa bàn khu vực biên giới (KVBG), vùng biển không để phức tạp, kéo dài, hình thành "điểm nóng". Chủ trì, phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý.

Tham mưu, tham gia cùng đoàn công tác của UBND tỉnh dự Hội đàm và ký Biên bản hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn giai đoạn 2023 - 2025; thăm, làm việc và trao đổi hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bôlykhămxay, Viêng Chăn và Thủ đô Viêng Chăn (Lào); tham dự hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đường biên, mốc quốc giới và giữ vững an ninh trật tự KVBG; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Biên phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn (Lào)...

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế: Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của quân nhân có thời điểm chưa sâu sát; công tác quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn của một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, đối tượng có thời điểm chưa chặt chẽ; công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm của một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, biện pháp kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với khắc phục khuyết điểm của từng cá nhân; quyết tâm, phấn đấu khắc phục xong các hạn chế, khuyết điểm trên trong năm 2024.