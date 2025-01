Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An Chiều 22/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chia sẻ, năm 2024 đã khép lại, chuẩn bị bước qua năm Giáp Thìn, đón mùa Xuân Ất Tỵ, những kết quả trong năm 2024 của đất nước, tỉnh Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã được ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2024 là năm thắng lợi của Nghệ An, tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kinh tế - xã hội của tỉnh có 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể thao đều đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ hết sức quan trọng cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong kết quả đó, có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; trong đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được thực hiện tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tới toàn thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, đón Tết vui tươi, lành mạnh và giành được nhiều thắng lợi mới. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, toàn diện được triển khai tốt. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng đã cùng với các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu với khu vực biên giới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, thực hiện nhiều mô hình sinh kế, giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo và thoát nghèo; qua đó thực hiện được mục tiêu xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hình ảnh Bộ đội Biên phòng quan tâm, chăm lo cho người dân đón Tết thực sự xúc động. Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được các chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân sớm vùng cao" đã mang lại niềm vui, sự bình yên cho người dân vùng biên giới trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chăm lo cho người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Nhấn mạnh năm 2025, tỉnh xác định là năm hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An sẽ cùng với các địa phương trong cả nước tăng tốc, bứt phá để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tỉnh sẽ tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tỉnh cũng sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm để đạt được mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn, với truyền thống, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, giúp người dân khó khăn vùng biên giới phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện phân công trực Tết, sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm đến các cán bộ, chiến sĩ phải trực Tết, quan tâm, chăm lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, ấm áp.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương luôn tin tưởng, đánh giá cao về lực lượng Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tới toàn thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, đón Tết vui tươi, lành mạnh và giành được nhiều thắng lợi mới.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, năm 2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới đã tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trân trọng cảm ơn lời chúc Tết của Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Trân trọng cảm ơn lời chúc Tết của Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Công Lực cho biết, sẽ chuyển đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, đặc biệt hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đang ở trên biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2025; đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn cho đồng bào các dân tộc trên 2 tuyến biên giới vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an lành.