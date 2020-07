Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) -Thầy giáo Lê Anh Tuấn - Bí thư đoàn trường THPT Thái Hoà cho biết, video clip “Bản tin #55: Về với Thái Hoà” của 3 học sinh của trường đã được trao giải Nhất tại Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017 do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức.

(Baonghean.vn) - Nhằm tuyên truyền đến người tham gia giao thông chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, Công an TP Vinh và Công an TX. Thái Hòa đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường.