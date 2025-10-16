Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khoá XX họp phiên thường kỳ tháng 9 Sáng 16/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cho biết, ngày 10/10/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2462 chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng để phát huy được bản lĩnh, kinh nghiệm, cộng sự, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, cũng như các nhiệm vụ Trung ương giao, sắp tới là triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,61%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành; xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,42%. Thu ngân sách ước đạt 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 45,27%/tổng kế hoạch. Thu hút FDI đạt gần 1 tỷ USD. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Thực hiện Nghị quyết 57, Nghệ An đã hoàn thành đúng tiến độ theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, được xác nhận trạng thái "XANH". Trong 65 chỉ tiêu, có 39 chỉ tiêu đã đạt và vượt; trong 102 nhiệm vụ, có 37 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

130 xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành đủ 16 nhiệm vụ về hạ tầng, thiết bị cơ bản phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xếp thứ 4 toàn quốc.

Trong 9 tháng, công tác hội nhập quốc tế của Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn FDI, lan toả giá trị văn hoá, khẳng định vai trò, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết 66 được triển khai đảm bảo chất lượng.

Nhiều thủ tục hành chính bất hợp lý trong các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư, kinh doanh; nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An cũng tích cực triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 9 tháng toàn tỉnh có 2.452 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 29.684 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cùng kỳ; 616 doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại.

Điều này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thể hiện sự năng động và niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung cho ý kiến vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai các kết luận, nghị quyết của Trung ương...

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật...)