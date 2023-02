Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 về huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13507 ngày 27-2-2023.

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An khuyến khích người dân cung cấp thông tin về các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội theo đúng bản chất sự việc chứ không đăng tải lên mạng xã hội một cách cảm tính...