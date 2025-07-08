Thứ Năm, 7/8/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/8

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 07/08/2025 18:36

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ; Thống nhất hồ sơ chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Người dân “đánh cược” tại bến đò “3 không”… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 7/8: Nhiệm vụ quan trọng nhất đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là những người dân bị mất nhà.

bna__dsc7362.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án phân bổ 300 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương và 200 tỷ đồng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

bna__dsc6901.jpg
Toàn cảnh phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 7/8. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 7/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền đại hội chủ trì hội nghị cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho ý kiến về công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

* Thống nhất hồ sơ chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.

bna_1.jpg
Phối cảnh dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

* Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 350 triệu USD. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,33 tỷ USD, tăng 32,69% so với cùng kỳ năm 2024.

bna_img_1847.jpg
Tàu vào bốc xếp hàng hóa ở cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

* Qua thăm khám miễn phí, phát hiện và điều trị nhiều căn bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt phía Tây Nghệ An.

Ảnh màn hình 2025-08-07 lúc 08.46.03
Các y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn KTQP 4 khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Mường Típ. Ảnh: Hoàng Công

* Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo.

duong 543 (1)
Ở những điểm sạt lở, taluy âm phía sông Nậm Mộ đã bị xói mất 1/2 mặt đường. Ảnh: Đình Tuyên

* Người dân “đánh cược” tại bến đò “3 không” nối 2 xã Bích Hào và Xuân Lâm.

bna_ao.jpg
Tình trạng người dân không mặc áo phao diễn ra phổ biến. Ảnh: Q.A

      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/8

