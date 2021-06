Bản tin chào buổi sáng 9/6/2021

(Baonghean.vn) - MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Nghệ An chung tay hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ vải thiều; Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải qua lại giữa Nghệ An - Hà Tĩnh; Quán bún ngang nhiên mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm... là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV