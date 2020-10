Bản tin chào buổi sáng ngày 26/10/2020

(Baonghean.vn) - Bão số 8 hướng thẳng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Nghệ An có mưa vừa đến mưa to. Hơn 3.400 tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã neo đậu, trú tránh an toàn; Nghĩa cử cao đẹp của cụ ông 98 tuổi ở huyện Nghĩa Đàn, quyên góp 3 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung; Sư đoàn 324 Quân khu 4: Khẩn trương giúp nhân dân tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lụt... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV