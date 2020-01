Bán trẻ em sang Trung Quốc làm vợ, đôi bạn cùng lĩnh 10 năm tù

Một ngày giữa năm 2019, người dân xã Nga My, huyện Tương Dương xôn xao trước thông tin cô gái trẻ Lương Thị Ng. (SN 1997) trở về nhà sau 7 năm “mất tích”. Cô gái này được tổ chức Rồng Xanh phối hợp với Công an Nghệ An giải cứu từ Trung Quốc rồi trao trả về cho gia đình.



Hôm đó, rất đông người thân, bà con dân bản đã đến nhà của em Ng. để hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần cũng như chúc mừng gia đình. Người vui nhất ngày hôm đó có lẽ là vợ chồng ông Lương Văn Thịu khi sau nhiều năm trông ngóng đã tìm thấy đứa con gái của mình.

Hai bị cáo Thanh và Khấy tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Sau niềm vui đoàn tụ cùng gia đình, em Lương Thị Ng. đã làm đơn tố cáo những đối tượng đã lừa bán mình cùng người bạn Ngân Thị P. (SN 1998) sang Trung Quốc.



Theo đơn trình báo của nạn nhân, vì tin vào lời hứa có “công việc tốt” ở Trung Quốc nên em Ng. cùng người bạn là P. đã đồng ý xuất ngoại. Ngày 4/7/2012, cả hai được Lương Thị Khấy (SN 1983, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) và Lô Thị Thanh (SN 1987, trú xã Nga My, Tương Dương) giao cho Vi Thị Huế (SN 1969), trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương, hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc) đưa sang Hán Tan, Khứa Bê (Trung Quốc).

Tại xứ người, Huế đã bán hai cô bé cho người Trung Quốc làm vợ với tổng số tiền 12 vạn nhân dân tệ (khoảng 380 triệu đồng). Sau đó, Huế đã chuyển cho Khấy 100 triệu đồng. Từ số tiền trên, Khấy đã đưa cho bố của Ng. 30 triệu đồng và mẹ của P. 30 triệu đồng. Còn lại Khấy và Thanh mỗi người hưởng lợi 20 triệu đồng trong phi vụ làm ăn này.

Lại nói về hai nạn nhân, sau 5 năm phải làm vợ nơi xứ người, ngày 14/4/2017 em Ngân Thị P. trốn về Việt Nam. Đến ngày 4/6/2019, Công an Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu em Lương Thị Ng. về nước. Em Ng. sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi bán người của hai đối tượng lên cơ quan công an. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, bắt giữ hai đối tượng mua bán trẻ em. Công an xác định, thời điểm bị bán hai nạn nhân mới hơn 14 tuổi.

Bị cáo Lô Thị Thanh tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Ảnh: Trần Vũ Tại phiên tòa xét xử hai bị cáo Lương Thị Khấy và Lô Thị Thanh về tội “Mua bán trẻ em” diễn ra mới đây, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trước bục khai báo, Khấy khóc cho rằng, không ngờ hành vi đưa người sang Trung Quốc của mình lại bị pháp luật xử lý nghiêm minh như vậy. “Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa”, Khấy trình bày trước tòa. Bị cáo còn đưa ra hoàn cảnh khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ để xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Lô Thị Thanh thì cho rằng hai nạn nhân đã chủ động nhờ tìm việc làm. Khi được bị cáo thông báo sang Trung Quốc hai em đã đồng ý và đã thông tin về cho gia đình trước khi xuất ngoại.

Do hai bị hại không xuống tham dự phiên tòa nên vị chủ tọa đã công bố lời khai của hai em Ng. và P. Theo thông tin của vị chủ tọa công bố tại tòa, vì tin tưởng Lô Thị Thanh là vợ của thầy giáo dạy học mình nên khi được đề cập đến chuyện đi Trung Quốc làm việc, hai cháu bé đều đồng ý.

Tuy nhiên, khi sang xứ người, hai em mới biết mình bị bán làm vợ. Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, cộng thêm bất đồng về ngôn ngữ, phong tục khiến cuộc sống gia đình thường xuyên xích mích. Hơn nữa, việc bị nhà chồng quản lý chặt chẽ khiến cả hai muốn trở về Việt Nam.

Năm 2017, em P. đã bỏ trốn về Việt Nam. Lúc này, vì bố của P. trước đó đã có cam kết không tố cáo với cơ quan công an sau khi nhận thêm 27 triệu đồng từ Khấy nên nạn nhân này không trình báo với công an. Hành vi phạm tội của hai đối tượng chỉ bị phanh phui vào năm 2019 khi em Ng. được tổ chức Rồng xanh phối hợp với Công an giải cứu.



HĐXX nhận định, hành vi đưa người sang Trung Quốc của hai bị cáo là vi phạm pháp luật. Việc các bị cáo bán cháu bé khi mới 14 tuổi càng phải xử lý nghiêm minh. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên Lương Thị Khấy, Lô Thị Thanh mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

Do đang nuôi con nhỏ nên Khấy được tại ngoại, trở về địa phương, đợi ngày thi hành án. Còn Thanh bị dẫn giải về nhà tạm giam. Những bước đi của Thanh trở nên nặng nề khi gánh nặng phía sau là đoàn con nhỏ bơ vơ ở quê nhà. Được biết, hiện người chồng của Thanh không còn theo nghề giáo viên nữa mà làm công việc nương rẫy.