Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

Đón tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh.

Cùng đi có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Tại Tỉnh ủy, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN và tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo Tỉnh ủy dành cho đoàn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Trị sự GHPG Trung ương và các tăng ni, phật tử gửi lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc tới các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, Nghệ An sẽ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2020 - là năm quan trọng hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cảm ơn những tình cảm của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các tăng ni, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An luôn có sự đồng hành, quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, trong đó có đời sống tôn giáo. Cùng với tỉnh, hình ảnh Phật giáo luôn được Ban Trị sự trau dồi, đặc biệt nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa, đã tác động lớn đến đời sống xã hội, hướng con người tới điều thiện, tính nhân văn.

Năm 2020 với nhiều sự kiện trọng đại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Ban Trị sự GHPGVN đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong sự phát triển chung. Tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển, hoạt động, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe và an bình tới lãnh đạo Trung ương GHPGVN cùng toàn thể tăng ni và phật tử tỉnh nhà.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại HĐND tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới, Hòa thượng chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ HĐND tỉnh sức khỏe, an khang, cùng Đảng bộ và chính quyền lãnh đạo, điều hành, đưa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển thịnh vượng.

Đón Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và đoàn tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vui mừng thông báo với đoàn về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà Nghệ An đã đạt được trong năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2019, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 16.354 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên nền tảng thành tựu của năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, lãnh đạo tỉnh đã lên kế hoạch tăng trưởng cho năm 2020; đồng thời mong muốn Ban Trị sự GHPG tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thời gian tới, tạo ra nhiều dấu mốc đột phá.

UBND tỉnh luôn tiếp tục đồng hành cùng Ban Trị sự khôi phục lại các ngôi chùa, phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc; cũng như mong muốn Giáo hội Phật giáo Nghệ An tham gia vào việc quy hoạch lại các di sản chùa chiền, lựa chọn có trọng điểm, từ đó cùng tỉnh duy tu, sửa chữa các ngôi chùa, cũng như từng bước phát triển lĩnh vực du lịch tâm linh.

Nhân dịp đón năm mới Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, cùng tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời tri ân tới sự quan tâm của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, cùng Ban Trị sự GHPG Việt Nam. Nhờ có sự đồng hành của GHPGVN tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội.