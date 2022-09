Bàn về các ngoại binh của Sông Lam Nghệ An

An Thanh

(Baonghean.vn) - Hẳn Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã nhận ra rất nhiều bài học kinh nghiệm sau 6 trận thua, tính từ đầu giải. Câu hỏi về việc tuyển dụng và bố trí ngoại binh của Sông Lam Nghệ An đang được cổ động viên xứ Nghệ đặt lên bàn cân.

Ngoại binh đội bóng xứ Nghệ

Khi Olaha bị cấm thi đấu 2 trận do thẻ đỏ thì lối đá trên hàng công của đội chủ sân Vinh không có nhiều khác biệt, đơn giản là Olaha chỉ là “tiền đạo tham gia phòng ngự hiệu quả” hơn là đảm nhận ghi bàn. Đến vòng 15 mà tiền đạo từng được ca ngợi rất nhiều từ đầu mùa giải mới chỉ có 2 bàn thắng thì quả là thất vọng.

Số bàn thắng của 2 tiền đạo ngoại của Sông Lam Nghệ An (1039 +985 phút thi đấu) chỉ bằng Tiến Linh (819 phút thi đấu) của Bình Dương nên thứ hạng của đội bóng xứ Nghệ không cao.

So với trước đây, công tác tuyển dụng ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ được thay đổi theo chiều hướng tích cực, huấn luyện viên trưởng được thực quyền lựa chọn cầu thủ mà mình ưng ý. Nhưng rõ ràng, sau nhiều lần thay đổi thì cả 3 ngoại binh của Sông Lam Nghệ An đều chưa đóng góp nhiều cho đội bóng như các câu lạc bộ khác, dù Oseni từng là vua phá lưới V.League. Việc không có nhạc trưởng chia bài tốt như khi hồi còn Quang Tình nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn cố đưa về các ngoại binh không thể tự tạo cơ hội đã khiến huấn luyện viên Huy Hoàng đang phải đau đầu.

Dấu ấn chuyên môn

Ngoài ra, việc bố trí ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ cũng có nhiều điều phải bàn. Việc bố trí Oseni, Olaha đá cao nhất trong đội hình chiến thuật 3-1-4-2 khiến họ “dẫm chân” nhau, cự ly giữa 2 ngoại binh không tốt nên trung vệ Gustavo Santos của Đông Á Thanh Hóa đã không gặp khó trong phòng ngự. So với ngoại binh người Brazil là Zé Paulo của Đông Á Thanh Hóa, lối đá của Olaha được cho là đơn giản và kém hiệu quả hơn.

Nếu chơi với 3 ngoại binh, bố trí Olaha và Văn Đức đá cặp tiền vệ ngay trước Xuân Mạnh sẽ giúp cho cả Văn Đức lẫn Xuân Mạnh bớt mất sức trong tranh chấp. Hiện nay, Olaha thực tế đá lùi sâu, nên Oseni khá đơn độc, đội hình trở thành 3-1-5-1 luôn lâm vào tình trạng ít người hơn đối phương khi tấn công.

Nhiều người am hiểu chuyên môn đều cho rằng nếu Oseni được đá cạnh tiền đạo chơi đầu óc, đậm chất kỹ thuật kiểu Văn Quyết (Hà Nội FC) hay Jermie Lynch (Bình Định) sẽ bổ sung cho nhau rất nhiều. Cặp tiền đạo Olaha, Oseni của Sông Lam Nghệ An hiện nay thừa sức mạnh nhưng thiếu đi sự tinh quái cần thiết, lại không độc lập tác chiến. Trong khi đó, việc ký hợp đồng với tân binh người Tây Ban Nha Mario lại thiếu đi sức mạnh cho tuyến giữa của đội chủ sân Vinh.

Cả cách tuyển dụng lẫn bố trí ngoại binh của Sông Lam Nghệ An hiện nay đều phải có sự thay đổi. Hiện đội bóng xứ Nghệ rất khó kiếm được bản hợp đồng ưng ý nếu như ban huấn luyện không có con mắt tinh đời. Ngay cả các đội bóng “ăn đong” như Nam Định cũng đã bắt đầu vung tiền mời ngoại binh (và cả nội binh) chuẩn bị cho mùa bóng tới thì đã đến lúc Tân Long phải sớm nhìn lại mình.