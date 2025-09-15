Xe Bảng giá xe điện Dat Bike tháng 9/2025 Cập nhật giá xe điện Dat Bike tháng 9/2025 với các mẫu Weaver, Quantum, Weaver++ cùng thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh.

Bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 9: Cập nhật mới nhất

Dat Bike hiện được biết đến như một trong những thương hiệu xe máy điện tiên phong tại Việt Nam, nổi bật với định hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Các dòng xe máy điện do hãng sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày nhờ động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành ổn định mà còn phù hợp với xu hướng sử dụng năng lượng sạch, giảm khí thải và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Điểm đặc biệt của Dat Bike nằm ở việc toàn bộ thiết kế và công nghệ đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Nhờ đó, các mẫu xe được tích hợp nhiều tính năng thông minh, tiện ích và phù hợp với điều kiện giao thông nội đô cũng như các tuyến đường dài.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện DAT BIKE tháng 09/2025

Mẫu xe

Giá đề xuất (Đơn vị: VNĐ)

Dat Bike Weaver

39.900.000

Dat Bike Weaver 200

44.900.000

Dat Bike Quantum

49.900.000

Dat Bike Weaver ++

65.900.000



Đánh giá chi tiết xe Dat Bike Weaver

Thiết kế hiện đại, phong cách trẻ trung

Dat Bike Weaver gây ấn tượng với ngoại hình mang đậm chất thể thao, phù hợp với phong cách sống năng động của giới trẻ. Mỗi phiên bản có kích thước khác nhau: Weaver 200 sở hữu số đo 1.900 x 750 x 1.100 mm, trong khi Weaver++ nhỉnh hơn với 1.980 x 780 x 1.080 mm. Trọng lượng dao động từ 85 kg đến 130 kg giúp người dùng dễ dàng dắt xe và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống đèn LED toàn xe mang lại khả năng chiếu sáng tốt, đảm bảo an toàn khi vận hành vào ban đêm.

Động cơ điện mạnh mẽ, vận hành ổn định

Điểm nhấn của Dat Bike Weaver nằm ở động cơ công suất lớn: 6.000W cho Weaver 200 và 7.000W cho Weaver++. Đi kèm là bộ pin lithium-ion 72V dung lượng 68Ah, cho phép xe di chuyển từ 100 km đến 200 km chỉ sau một lần sạc. Hệ thống truyền động vô cấp giúp xe tăng tốc mượt, giữ độ ổn định ngay cả khi chạy ở dải tốc độ cao.

Công nghệ tiện ích thông minh

Màn hình LCD hiển thị đầy đủ tốc độ, quãng đường và dung lượng pin; riêng Weaver++ được trang bị màn hình màu hiện đại. Người dùng có thể mở khóa bằng thẻ RFID hoặc qua ứng dụng điện thoại, gia tăng tính tiện lợi và bảo mật. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu phanh đĩa thủy lực kết hợp phanh tái sinh động cơ, nâng cao khả năng an toàn khi dừng khẩn cấp. Weaver++ còn được bổ sung khả năng chống nước chuẩn IP67 và hỗ trợ cập nhật phần mềm trực tuyến, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Dat Bike Weaver không chỉ nổi bật với hiệu suất vận hành mạnh mẽ và thiết kế trẻ trung, mà còn được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển xa, tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một mẫu xe máy điện Việt Nam đáp ứng cả về phong cách lẫn hiệu quả sử dụng.

Nhược điểm

Hệ thống treo chưa thật sự êm ái, dễ gây cảm giác xóc nảy khi chạy trên đường gồ ghề. Một số chi tiết nhỏ như chân chống giữa chưa chắc chắn, dễ phát ra tiếng động trên mặt đường không bằng phẳng. Mức giá bán cũng là rào cản, đặc biệt với phiên bản Weaver++ có giá khoảng 66 triệu đồng, cao hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường.