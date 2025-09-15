Thứ Hai, 15/9/2025
Xe

Bảng giá xe điện VinFast tháng 9/2025

Quốc Duẩn 15/09/2025 09:50

Cập nhật bảng giá xe điện VinFast tháng 9/2025 mới nhất cho cả ô tô điện và xe máy điện, gồm giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo tại đại lý.

VinFast hiện là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, nổi bật với cả dòng ô tô điện lẫn xe máy điện. Hãng đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ để mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu đi lại xanh và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.

Giá xe ô tô điện VinFast mới nhất năm 2024 (liên tục cập nhật)
Bảng giá xe điện Vinfast mới nhất tháng 9/2025

Các mẫu xe điện mới của VinFast không chỉ đa dạng về thiết kế mà còn có mức giá cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận cho đông đảo khách hàng. Dưới đây là bảng giá xe điện VinFast 2025 được cập nhật mới nhất tháng 9/2025.

Bảng tổng hợp giá xe ô tô điện VinFast lăn bánh tạm tính (tháng 09/2025)

Các dòng xe ô tô điện VinFast
Niêm yết
Lăn bánh
VinFast VF3 Màu cơ bản
299 triệu
302 – 321 triệu
VinFast VF3 Màu nâng cao
307 triệu
310 – 329 triệu
VinFast VF5 Màu cơ bản
529 triệu
533 – 552 triệu
VinFast VF5 Màu nâng cao
537 triệu
540 – 559 triệu
VinFast VF6 Eco Màu cơ bản
689 triệu
692 – 711 triệu
VinFast VF6 Eco Màu nâng cao
698 triệu
701 – 720 triệu
VinFast VF6 Plus màu cơ bản
749 triệu
752 – 771 triệu
VinFast VF6 Plus màu nâng cao
758 triệu
761 – 780 triệu
VinFast VFe34
668 triệu
671 – 690 triệu
VinFast VF7 Eco Màu cơ bản
799 triệu
802 – 821 triệu
VinFast VF7 Eco Màu nâng cao
811 triệu
814 – 833 triệu
VinFast VF7 Plus Màu cơ bản
949 triệu
952 – 971 triệu
VinFast VF7 Plus Màu nâng cao
961 triệu
964 – 983 triệu
VinFast VF8 Eco Màu cơ bản
1,019 tỷ
1,022 – 1,041 tỷ
VinFast VF8 Eco Màu nâng cao
1,031 tỷ
1,034 – 1,053 tỷ
VinFast VF8 Plus Màu cơ bản
1,199 tỷ
1,202 – 1,221 tỷ
VinFast VF8 Plus Màu nâng cao
1,211 tỷ
1,214 – 1,233 tỷ
VinFast VF9 Eco Màu cơ bản
1,499 tỷ
1,502 – 1,521 tỷ
VinFast VF9 Eco Màu nâng cao
1,512 tỷ
1,515 – 1,534 tỷ
VinFast VF9 Plus 7 chỗ Màu cơ bản
1,699 tỷ
1,702 – 1,721 tỷ
VinFast VF9 Plus 7 chỗ Màu nâng cao
1,712 tỷ
1,714 – 1,733 tỷ
VinFast VF9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng Màu cơ bản
1,731 tỷ
1,734 – 1,753 tỷ
VinFast VF9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng Màu nâng cao
1,743 tỷ
1,746 – 1,765 tỷ
VinFast Minio Green
269 triệu
272 – 291 triệu
VinFast Herio Green
499 triệu
502 – 521 triệu
VinFast Nerio Green
668 triệu
671 – 690 triệu
VinFast Limo Green
749 triệu
752 – 771 triệu
VinFast EC VAN tiêu chuẩn
285 triệu
288 triệu
VinFast EC VAN nâng cấp
305 triệu
308 triệu

* Lưu ý: Giá xe lăn bánh trên là giá tham khảo chưa bao gồm chính sách khuyến mãi kèm quà tặng trong tháng 09/2025.

Bảng giá niêm yết xe máy điện VinFast tháng 9/2025

Dưới đây là giá niêm yết chính thức của các dòng xe máy điện VinFast:

Mẫu xe
Giá niêm yết (triệu đồng)
Phân khúc
VinFast Motio
12
Phổ thông
VinFast Evo Lite Neo
14.4
Phổ thông
VinFast Evo Neo
17.8
Phổ thông
VinFast EvoGrand Lite
18
Phổ thông
VinFast EvoGrande
21
Trung cấp
VinFast Evo200 Lite
22
Trung cấp
VinFast Feliz Neo
22.4
Trung cấp
VinFast Klara Neo
28.8
Trung cấp
VinFast Feliz S
29.7
Cao cấp
VinFast Vento Neo
32
Cao cấp
VinFast Theon S
56.9
Cao cấp

*Lưu ý: Giá trên áp dụng cho tháng 9/2025. Các ưu đãi có thể bao gồm hỗ trợ thuê pin hoặc quà tặng kèm theo tại đại lý.

      Xe
      Bảng giá xe điện VinFast tháng 9/2025

