Xe Bảng giá xe điện VinFast tháng 9/2025 Cập nhật bảng giá xe điện VinFast tháng 9/2025 mới nhất cho cả ô tô điện và xe máy điện, gồm giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo tại đại lý.

VinFast hiện là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, nổi bật với cả dòng ô tô điện lẫn xe máy điện. Hãng đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ để mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu đi lại xanh và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.

Bảng giá xe điện Vinfast mới nhất tháng 9/2025

Các mẫu xe điện mới của VinFast không chỉ đa dạng về thiết kế mà còn có mức giá cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận cho đông đảo khách hàng. Dưới đây là bảng giá xe điện VinFast 2025 được cập nhật mới nhất tháng 9/2025.

Bảng tổng hợp giá xe ô tô điện VinFast lăn bánh tạm tính (tháng 09/2025)

Các dòng xe ô tô điện VinFast

Niêm yết

Lăn bánh

VinFast VF3 Màu cơ bản

299 triệu

302 – 321 triệu

VinFast VF3 Màu nâng cao

307 triệu

310 – 329 triệu

VinFast VF5 Màu cơ bản

529 triệu

533 – 552 triệu

VinFast VF5 Màu nâng cao

537 triệu

540 – 559 triệu

VinFast VF6 Eco Màu cơ bản

689 triệu

692 – 711 triệu

VinFast VF6 Eco Màu nâng cao

698 triệu

701 – 720 triệu

VinFast VF6 Plus màu cơ bản

749 triệu

752 – 771 triệu

VinFast VF6 Plus màu nâng cao

758 triệu

761 – 780 triệu

VinFast VFe34

668 triệu

671 – 690 triệu

VinFast VF7 Eco Màu cơ bản

799 triệu

802 – 821 triệu

VinFast VF7 Eco Màu nâng cao

811 triệu

814 – 833 triệu

VinFast VF7 Plus Màu cơ bản

949 triệu

952 – 971 triệu

VinFast VF7 Plus Màu nâng cao

961 triệu

964 – 983 triệu

VinFast VF8 Eco Màu cơ bản

1,019 tỷ

1,022 – 1,041 tỷ

VinFast VF8 Eco Màu nâng cao

1,031 tỷ

1,034 – 1,053 tỷ

VinFast VF8 Plus Màu cơ bản

1,199 tỷ

1,202 – 1,221 tỷ

VinFast VF8 Plus Màu nâng cao

1,211 tỷ

1,214 – 1,233 tỷ

VinFast VF9 Eco Màu cơ bản

1,499 tỷ

1,502 – 1,521 tỷ

VinFast VF9 Eco Màu nâng cao

1,512 tỷ

1,515 – 1,534 tỷ

VinFast VF9 Plus 7 chỗ Màu cơ bản

1,699 tỷ

1,702 – 1,721 tỷ

VinFast VF9 Plus 7 chỗ Màu nâng cao

1,712 tỷ

1,714 – 1,733 tỷ

VinFast VF9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng Màu cơ bản

1,731 tỷ

1,734 – 1,753 tỷ

VinFast VF9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng Màu nâng cao

1,743 tỷ

1,746 – 1,765 tỷ

VinFast Minio Green

269 triệu

272 – 291 triệu

VinFast Herio Green

499 triệu

502 – 521 triệu

VinFast Nerio Green

668 triệu

671 – 690 triệu

VinFast Limo Green

749 triệu

752 – 771 triệu

VinFast EC VAN tiêu chuẩn

285 triệu

288 triệu

VinFast EC VAN nâng cấp

305 triệu

308 triệu



* Lưu ý: Giá xe lăn bánh trên là giá tham khảo chưa bao gồm chính sách khuyến mãi kèm quà tặng trong tháng 09/2025.

Bảng giá niêm yết xe máy điện VinFast tháng 9/2025

Dưới đây là giá niêm yết chính thức của các dòng xe máy điện VinFast:

Mẫu xe

Giá niêm yết (triệu đồng)

Phân khúc

VinFast Motio

12

Phổ thông

VinFast Evo Lite Neo

14.4

Phổ thông

VinFast Evo Neo

17.8

Phổ thông

VinFast EvoGrand Lite

18

Phổ thông

VinFast EvoGrande

21

Trung cấp

VinFast Evo200 Lite

22

Trung cấp

VinFast Feliz Neo

22.4

Trung cấp

VinFast Klara Neo

28.8

Trung cấp

VinFast Feliz S

29.7

Cao cấp

VinFast Vento Neo

32

Cao cấp

VinFast Theon S

56.9

Cao cấp



*Lưu ý: Giá trên áp dụng cho tháng 9/2025. Các ưu đãi có thể bao gồm hỗ trợ thuê pin hoặc quà tặng kèm theo tại đại lý.