Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Đến sáng nay 30/9, người dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát... thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong cảnh ngập lụt. Các đoàn cứu trợ đã tổ chức thành nhiều nhóm lội nước vào từng hộ dân để cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men.. cho bà con.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 gây mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nên xã Quỳnh Hồng và các xã lân cận như Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, thị trấn Cầu Giát bị ngập sâu trong nước. Riêng xã Quỳnh Hồng có hơn 1.000 hộ dân bị ngập, nước tràn vào nhà. Có nơi nước dâng cao từ 1m - 1,5m, tập trung ở thôn Hồng Yên và Hồng Nguyên và một số thôn khác.

Để vào các thôn Hồng Yên, Hồng Nguyên - nơi bị ngập sâu nhất khiến nhiều hộ dân gần như bị cô lập, đoàn cứu trợ xã Quỳnh Hồng phải huy động xe ô tô tải lớn để vận chuyển nhu yếu phẩm vượt qua 3 xã với quãng đường gần 10 km mới đến được khu vực tiếp tế.

Cô Nguyễn Thị Tân - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) cho biết: “Mặc dù 2 thôn này nằm cách trung tâm xã chỉ khoảng 2km nhưng do một số tuyến đường ngập sâu, phương tiện ô tô, xe máy không thể tiếp cận được nên đoàn cứu trợ phải đi đường khác, băng qua nhiều xã mới đến được nơi cần đến. Đây là 2 thôn ngập sâu nhất, có nhà nước dâng cao lên từ 1 -1,5m, những hộ này được di dời đến nơi an toàn. Sau 2 ngày mưa ngập, nước vẫn dâng cao, bà con đang bị cô lập, do vậy đoàn đã tiếp cận từng gia đình để cứu trợ nhu yếu phẩm cho bà con”.

Xe cứu trợ dừng ở trước khu vực ngập lụt của thôn Hồng Yên, xã Quỳnh Hồng, từng thành viên nhanh tay vận chuyển nhu yếu phẩm xuống thuyền để đưa đến từng hộ dân cấp phát cho bà con.

Thấy đoàn cứu trợ xuống tận nơi, bà Nguyễn Thị Hoa - người dân thôn Hồng Yên chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 khu vực chúng tôi bị ngập lụt, nước dâng cao hơn 1 mét. Nhiều người dân phải sơ tán sang nhà hàng xóm cao ráo hơn để đảm bảo an toàn. Bị cô lập, không thể ra ngoài được nhưng nay được đoàn cứu trợ của xã Quỳnh Hồng vào tiếp tế 1 thùng mì tôm, 1 két nước lọc và 1 vỉ thuốc xử lý nước sạch nên bà con rất xúc động. Đúng là “một miếng khi đói không bằng một gói khi no”.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sáng nay 30/9, đã có rất nhiều đoàn cứu trợ đã về xã Quỳnh Hồng để cấp phát nhu yếu phẩm cho bà con ở vùng tâm lũ.

Hiện nay, nhiều địa phương trong vùng tâm lũ cũng đang khẩn trương các phương án cứu trợ lương thực, thuốc men, nước uống đến với người dân đang bị cô lập; đồng thời theo dõi diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn.