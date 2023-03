Báo chí đang phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn thu

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống ma túy nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, xã Lộc An, huyện Long Thành để cướp tài sản.