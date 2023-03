Bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (thành phố Hà Nội); trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số quyết định, nghị quyết quan trọng, gồm: Quyết định số 90 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Đây là một giải pháp rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức hội nghị quan trọng này. Theo đồng chí, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn cho thấy, trong triển khai chủ trương, kế hoạch, định hướng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác cán bộ cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy.

Đối với Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến nay đã tròn 1 năm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, việc thực hiện đã đạt được những bước đầu quan trọng, toàn diện trong cả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng ủy Công an Trung ương, của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân. "Đó chính là cơ sở để chúng ta đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.