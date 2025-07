Xã hội Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 17/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Công an huyện Quế Phong (cũ) hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm ma tuý.

Đoàn công tác thắp hương bày tỏ tấm lòng thành kính trước tấm gương chiến đấu hy sinh của đồng chí Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Huyền Thương

Đoàn công tác đã thắp nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính trước tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an xã Quế Phong tặng quà tri ân cho gia đình liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: CTV

Đại uý Sầm Quốc Nghĩa, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - ma túy và kinh tế, Công an huyện Quế Phong (cũ) nay là xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đồng chí là một trong những tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Nghệ An.

Năm 2020, trong cuộc truy bắt tội phạm ma tuý khu vực biên giới, đồng chí Sầm Quốc Nghĩa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tinh thần chiến đấu, hy sinh quên mình của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa là tấm gương sáng để CBCS Công an Nghệ An nói chung, Phòng An ninh chính trị nội bộ nói riêng học tập và noi theo.

Đại diện Chi đoàn, Hội Phụ nữ tặng quà cho bé Sầm Gia Hân, con gái đồng chí Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: CTV

Dịp này, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã trao tặng gia đình thân nhân đồng chí Sầm Quốc Nghĩa số tiền 10 triệu đồng. Đại diện Chi đoàn - Hội Phụ nữ đơn vị cũng đã trao tặng một số phần quà gồm các đồ dùng học tập, quần áo... cho bé Sầm Gia Hân, con gái liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa. Đây là số tiền CBCS trong đơn vị quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ, động viên gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.