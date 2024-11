Thể thao Bao giờ Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đầu tiên? Lịch thi đấu ở những vòng đấu tiếp theo của Sông Lam Nghệ An là rất khó khăn. Do đó, nếu không có sự nỗ lực hết mình của toàn đội thì Sông Lam Nghệ An còn phải chờ lâu để có được chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay.

Dự kiến trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Sông Lam Nghệ An sẽ có 3 trận đấu tại V.League. Đây đều là những đối thủ mạnh có chất lượng và có chiều sâu.

Đầu tiên là Công an Hà Nội, đội bóng đang đứng thứ 5 tại V.League. Tuy phong độ của đội bóng ngành Công an khá thất thường ở 9 vòng đấu đầu tiên nhưng để có chiến thắng trước họ là không hề dễ dàng. Sở hữu đội hình được xem là Đội tuyển Việt Nam thu nhỏ cùng với những ngoại binh thuộc vào hàng có số ở V.League, chỉ cần Công an Hà Nội thi đấu đúng sức thì đội bóng xứ Nghệ khó lòng có được 1 điểm chứ chưa nói đến là chiến thắng.

Lịch thi đấu khó khăn của Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Nguồn: VPF

Bên cạnh đó, sân nhà cũng là 1 trong những lợi thế đáng kể của đội bóng ngành Công an. Trên sân Hàng Đẫy mùa giải này, Công an Hà Nội đã có được 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước đội đang đứng đầu bảng Đông Á Thanh Hóa.

Ngoài ra, thành tích đối đầu của đội bóng xứ Nghệ với Công an Hà Nội là rất tệ. Cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất thì Sông Lam Nghệ An đều phải nhận thất bại trước đội bóng ngành Công an. Có thể nói, chỉ có phép màu mới giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật có được 3 điểm tại sân Hàng Đẫy.

Hy vọng chiến thắng đầu tiên có lẽ đặt nặng lên trận đấu với Becamex Bình Dương. Mặc dù đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sở hữu nhiều ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài hay Nguyễn Tiến Linh nhưng phong độ thi đấu rất thất thường. Sau 9 trận đã đấu, Becamex Bình Dương đã có 3 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua.

Michael Olaha ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: VPF

Ngoài ra, Becamex Bình Dương có vẻ không may mắn khi đá trên sân khách, trong 5 trận phải làm khách ở mùa giải này, Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Do đó, được tiếp đón đội bóng đất Thủ trên sân nhà là cơ hội lớn để cho Sông Lam Nghệ An có được trận thắng đầu tiên tại V.League 2024/2025.

Điều này càng có cơ sở khi trong 10 trận đối đầu với Becamex Bình Dương gần đây nhất tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 6 trận, hòa 3 trận và chỉ để thua 1 trận. Trong đó, trận thắng 1-0 ở lượt về mùa giải 2023/2024 góp phần giúp cho đội bóng xứ Nghệ trụ hạng thành công.

Nếu không có được chiến thắng trước Becamex Bình Dương thì sẽ rất gay go cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật. Bởi lẽ, khi đó sức ép tâm lý sẽ đè nặng lên các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ cũng rất đáng gờm, đó là Câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù đã cải thiện khá tốt thành tích đối đầu với đội bóng Thủ đô trong những năm gần đây nhưng để có chiến thắng trước Câu lạc bộ Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy là một điều không dễ dàng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League với chỉ 1 trận thua duy nhất sau 9 vòng đã đấu. Cùng với đó là lực lượng nội binh chất lượng và có chiều sâu. Trong khi ngoại binh cũng là nhiều cái tên đắt giá. Do đó, có điểm ở trận đấu này cũng là điều rất khó khăn cho Sông Lam Nghệ An.

Gặp Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An giành được chiến thắng?. Ảnh: VPF

Rất có thể, người hâm mộ xứ Nghệ phải chờ đến trận đấu khai Xuân Ất Tỵ mới có thể được chứng kiến trận thắng đầu tiên của đội nhà. Đó là trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Vinh. Đội bóng đất Cảng cũng đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Do đó, đây là đối thủ đồng cân đồng lạng và là cơ hội để Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đầu tiên.

Nếu giành được chiến thắng thì đây sẽ là món quà Tết đầy ý nghĩa mà Sông Lam Nghệ An dành tặng người hâm mộ và cũng mở ra hy vọng trụ hạng sau những chuỗi trận không thành công.

Hy vọng, trong quãng thời gian V.League tạm nghỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có những chuyển biến rõ rệt để cải thiện lối chơi, qua đó sớm có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay./.