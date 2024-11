Thể thao

Sông Lam Nghệ An và câu chuyện nhìn sang đội bạn Đông Á Thanh Hóa

Khi Sông Lam Nghệ An tạm xếp thứ 13/14 đội sau 9 vòng đấu V-League 2024/2025 thì đội bóng xếp đầu bảng là Đông Á Thanh Hóa. Lý do tác giả nhắc tới đội bóng này vì Đông Á Thanh Hóa hiện nay chính là “bản sao” của Sông Lam Nghệ An thời hoàng kim chưa xa (năm 2001, năm 2011).