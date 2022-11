Bảo hiểm xã hội Nghệ An tiếp nhận kinh phí ủng hộ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Trong buổi lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đón nhận nguồn kinh phí ủng hộ trị giá 100 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nghệ An.

Sáng 23/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của các điểm cầu tỉnh, thành phố. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người được tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động khởi động Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan toả và huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ phát động được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc, thể hiện sự tập trung, thống nhất từ tư tưởng đến hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và mục tiêu “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân” đã được xác định tại các Nghị quyết của Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát lời kêu gọi: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay, để Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn được lan toả sâu rộng trong toàn xã hội, để ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng bảo hiểm xã hội, được chăm sóc sức khoẻ khi ốm đau bằng bảo hiểm y tế.

Tại Lễ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 630 sổ bảo hiểm xã hội, 1.260 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế này được công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam dành dụm, quyên góp bằng tiền lương của mình.

Ở Nghệ An, trước thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch quyên góp, huy động kinh phí tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc trao tặng 410 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 2.327 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí huy động được từ cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành và từ các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn một cách trang trọng, góp phần lan tỏa chính sách.

Trong buổi lễ phát động này, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đón nhận nguồn kinh phí ủng hộ trị giá 100 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nghệ An. Tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An Hoàng Văn Minh cho biết: Với nguồn kinh phí tiếp nhận được, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị có liên quan rà soát, lựa chọn và thực hiện các nội dung để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.