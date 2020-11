Báo Nghệ An lan tỏa mô hình giúp xã nghèo

Trao sinh kế cho người nghèo

Thực hiện Quyết định số 1310 /QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An nhận giúp đỡ xã Xiêng My (Tương Dương) phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo từ năm 2012 đến nay.

Xã Xiêng My là xã nghèo, xa xôi, đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Tương Dương. Qua tìm hiểu và khảo sát, nhận thấy ở đây địa hình đồi núi rộng lớn có tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc, với chủ trương giúp đỡ trao cần câu chứ không trao con cá, do đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định hỗ trợ đầu tư, phát triển đàn bò giống sinh sản góp phần tạo sinh kế cho bà con xã Xiêng My. Hàng năm, Báo trao tặng từ 2 đến 3 con bò giống và hỗ trợ kinh phí làm chuồng cho mỗi gia đình 1 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ mua bò giống trao tặng đều do cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đóng góp.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tình cảm gắn bó, sự đồng cảm, sẻ chia của tập thể Báo Nghệ An; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con địa phương. Ảnh tư liệu Sau 9 năm Báo Nghệ An đồng hành cùng xã Xiêng My thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản đã mang lại nhiều chuyển biến, hiệu quả rõ rệt. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 64,99% (477 hộ/734 hộ) đến nay giảm xuống còn 33,06% (240 hộ/726 hộ) (bình quân hàng năm giảm 7,98% hộ nghèo). Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt.



Gia đình chị Vi Thị Chói ở bản Phảy là một trong những hộ đầu tiên của xã Xiêng My được Báo Nghệ An trao tặng bò sinh sản. Con bò đầu tiên mà gia đình chị nhận nuôi đến nay đã được chuyển giao cho 9 hộ gia đình và sinh sản được 10 con bò con. Năm 2012, gia đình chị Chói thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng không đủ ăn. “Khi biết tin được Báo Nghệ An trao tặng bò sinh sản, gia đình tôi vô cùng phấn khởi vì gia đình chưa từng có điều kiện để nuôi bò. Vợ chồng chị bàn bạc, quyết tâm chăn nuôi tốt để trang trải, cải thiện cuộc sống. Đến nay, gia đình chị đã xuất chuồng bán được 3 con bò, có tiền làm nhà, nuôi con cái ăn học. Nay gia đình chị đã thoát nghèo”.

Đàn bò của gia đình chị Vi Thị Chói sinh sản tốt nhờ áp dụng cách thức chăn nuôi tập trung. Ảnh: Tùng Linh Năm 2017, gia đình anh Vi Văn Tòa ở bản Phảy, xã Xiêng My là hộ nghèo được lựa chọn tiếp nhận chuyển giao bò sinh sản do Báo Nghệ An tặng từ hộ gia đình khác trong bản. Sau 1 năm nhận chuyển giao, với sự hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi xã về cách chăn nuôi như làm chuồng, trồng cỏ voi thì bò sinh sản tốt. Gia đình có thêm nguồn thu nhập khá và đến nay đã thoát nghèo. “Từ nhà tranh, vách nứa tạm bợ nay gia đình tôi đã dựng được nhà cửa kiên cố, khang trang. Có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, gia đình đỡ chật vật, mua sắm đồ đạc trong nhà, có tiền cho con đóng góp các khoản cho nhà trường”, anh Vi Văn Tòa chia sẻ. Cuộc sống gia đình anh Vi Văn Tòa nay đã khấm khá hơn. Ảnh: Tùng Linh Lan tỏa mạnh mẽ



Ông Lô Bá Lịch - Chủ tịch UBND xã Xiêng My cho biết: “Chương trình trao tặng bò sinh sản của Báo Nghệ An có ý nghĩa rất thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cho bà con nghèo Xiêng My. Trước đây, kinh tế người dân rất khó khăn bởi việc làm không có, cũng như không có vốn liếng để phát triển chăn nuôi. Được Báo Nghệ An tạo điều kiện, cung cấp con giống, chính quyền xã đã thực hiện kỹ lưỡng từ lựa chọn những gia đình phù hợp đến phân công cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên xã thường xuyên theo dõi, bám sát mô hình, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ cách chăm sóc và phòng bệnh cho bò.

Đặc biệt, trước đây, người dân vẫn còn e ngại về cách nuôi nhốt tập trung, bởi tư duy và phong tục, tập quán của họ là chăn nuôi thả rông. Tuy nhiên, đến nay bà con đã dần hình thành, thay đổi tư duy cách chăn nuôi mới, biết cách tiêm phòng bệnh dịch cho bò, vệ sinh chuồng trại, vào mùa Đông thì cắt cỏ dự trữ… Đến nay, số bò sinh sản mà Báo Nghệ An trao tặng đã nhân đàn lên tổng số 67 con. Mô hình được triển khai thực sự là nguồn động viên khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần để các hộ nghèo có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo”.

“Hiện nay, xã đang xây dựng quy chế chăn nuôi có quy trình rõ ràng. Triển khai mô hình trồng cỏ voi tập trung thí điểm tại bản Phảy, mục đích thực hiện quy chế chăn nuôi nhốt khép kín tại địa phương nhằm mang lại hiệu quả chăn nuôi cao hơn. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản còn giúp các gia đình gắn kết, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm, phương pháp chăn nuôi bò. Sức lan tỏa của mô hình không chỉ giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của xã. Sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và Nhân dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực của Báo Nghệ An sẽ góp phần giúp xã Xiêng My sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”, ông Lô Bá Lịch khẳng định.