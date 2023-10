Báo Nghệ An và bạn đọc hỗ trợ đồng bào Quỳ Châu bị thiệt hại do lũ

(Baonghean.vn) - Ngày 1/10, Báo Nghệ An và bạn đọc đã trực tiếp trao 3 tấn gạo và các mặt hàng thiết yếu khác cho các xã Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Đây là 3 xã bị thiệt hại nặng do trận lũ đêm 27/9 gây ra.

Cùng hỗ trợ đoàn công tác Báo Nghệ An có đồng chí Lữ Thị Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo; Sầm Văn Lân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Châu, Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Châu, lãnh đạo các xã bị thiệt hại do lũ.

Chuyến xe chở hàng nhu yếu phẩm của Báo Nghệ An và bạn đọc lên vùng lũ Quỳ Châu.

Video: Thu Hương.

Ngày 27/9, trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuất hiện mưa to đến rất to, gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng, khiến 3 xã, 6 bản ở huyện Quỳ Châu bị cô lập hoàn toàn; 07 điểm trường bị ngập sâu trong nước...; hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1-5m; trên 5.000 người phải di dời; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập sâu, hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi... Hàng ngàn người dân phải lâm vào cảnh khốn khổ, sống tạm bợ do tài sản bị cuốn trôi và ngập nước. Hàng trăm em học sinh bị lũ cuốn hết sách vở, quần áo...

Nhiều học sinh ở Quỳ Châu bị lũ cuốn trôi hết sách vở. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Báo Nghệ An đứng ra kêu gọi, làm cầu nối, đón nhận sự quan tâm, sẻ chia với tinh thần tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách" từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Châu cùng phóng viên Báo Nghệ An vận chuyển gạo cho bà con. Ảnh: P.V

Sau 1 ngày kêu gọi, thông qua Báo Nghệ An đã tiếp nhận được sự ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm,... cùng tập thể cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

Sách vở, quần áo cùng nhiều đồ dùng của các em học sinh sau trận lũ lịch sử. Ảnh: P.V

Phóng viên Báo Nghệ An vận chuyển gạo hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Thành Cường

Ngay sau khi tiếp nhận, sáng nay (1/10), thay mặt các nhà hảo tâm, phóng viên Báo Nghệ An cùng Nhà phân phối kim khí Huy Hoàng (Yên Thành) - hỗ trợ xe vận chuyển chuyến hàng đầu tiên đi Quỳ Châu, trao 3 tấn gạo 1,2 tạ lạc; 4 thùng áo quần cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã: Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Tiến. Ngoài ra, Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm còn tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ ở 3 xã này, cùng 4 thùng sách, vở cho các em học sinh ở xã Châu Thắng.

Trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ gây ra. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An cũng đã hỗ trợ 5.000.000 đồng cho phóng viên Bé Vinh - nhân viên Trung tâm Văn hóa Truyền thông, thông tin huyện Quỳ Châu. Gia đình Bé Vinh cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do cơn lũ đêm 27/9 gây ra.

Đồng chí Sầm Văn Lân - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Châu cùng phóng viên Báo Nghệ An vận chuyển gạo hỗ trợ người dân. Ảnh: P.V

Báo Nghệ An tiếp tục làm cầu nối, đón nhận sự quan tâm, sẻ chia với tinh thần tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách" từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Ngôi nhà của Phóng viên Bé Vinh trước và sau khi nước rút.

Trao tiền hỗ trợ phóng viên Bé Vinh bị thiệt hại do lũ đổ về bất ngờ trong đêm. Ảnh: P.V

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các nhà hảo tâm, Báo Nghệ An sẽ tổ chức trao đến những gia đình ở vùng lũ Quỳ Châu.