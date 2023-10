Báo Nghệ An và bạn đọc tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 5/10, Báo Nghệ An và bạn đọc tiếp tục hướng về bà con vùng lũ huyện Quỳ Châu để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập giúp người dân sớm khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Đây là chuyến cứu trợ thứ 2 của Báo Nghệ An dành cho người dân nơi đây.

Đồng hành với Báo Nghệ An trong chuyến đi cứu trợ này, Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã hỗ trợ 1 xe nước khoáng Thiên Nhẫn gồm 175 thùng nước loại 20 lít (trị giá 16,8 triệu đồng). Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ xe chở 2 tấn gạo và các mặt hàng thiết yếu lên với Quỳ Châu.

Cán bộ, nhân viên Công ty Môi trường và Công trình đô thị Vinh cũng quyên góp 1 tấn gạo (trị giá 17 triệu đồng) hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quỳ Châu - đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công ty trước lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị.

Chuyến xe bắt đầu lên với Quỳ Châu. Ảnh: Thu Hương

Đúng 5 giờ sáng, sau khi hàng hóa được sắp xếp cẩn thận lên xe, Báo Nghệ An bắt đầu xuất phát từ thành phố Vinh di chuyển lên huyện Quỳ Châu để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra vào những ngày cuối tháng 9/2023 vừa qua.

Mặc dù thời tiết khá oi nóng nhưng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tham gia chuyến đi cứu trợ đều rất tích cực trong mọi công việc, chủ động kết nối với các địa phương, đơn vị ở huyện Quỳ Châu để đảm bảo cho việc cứu trợ được diễn ra thuận lợi.

Gạo, nước và những món quà đến với 2 bản chịu thiệt hại nặng của xã Châu Bình. Ảnh: Đình Tuyên

Đúng 8 giờ 30 phút, Báo Nghệ An có mặt tại huyện Quỳ Châu. Đón tiếp và đồng hành cùng Báo Nghệ An đến các điểm trao quà có ông Sầm Văn Lân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Châu, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các xã bị thiệt hại do lũ.

Những phần quà được vận chuyển và trao tận tay người dân nơi tâm lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Trong chuyến cứu trợ này, Báo Nghệ An trao nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho 2 bản ở xã Châu Bình, Trường Tiểu học Châu Thắng và Trường THPT Quỳ Châu.

Tại bản Khe Khoang, bản Khe Can (xã Châu Bình), Báo Nghệ An trao cho mỗi bản 5 tạ gạo, 50 thùng nước và 11 suất tiền mặt (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); trao 1 tấn gạo, 40 thùng nước cho các em học sinh nội trú Trường THPT Quỳ Châu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 10 triệu đồng hỗ trợ các giáo viên đã tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; trao 1.460 quyển vở học sinh và 35 thùng nước cho Trường Tiểu học Châu Thắng.

Tổng giá trị hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Quỳ Châu trong cả 2 đợt ước tính trên 166 triệu đồng (trong đó cán bộ, phóng viên, nhân viên và con em của Báo Nghệ An ủng hộ trên 40 triệu đồng, còn lại của bạn đọc, các đơn vị, nhà hảo tâm).

Trao gạo, nước và các phần quà hỗ trợ cho giáo viên và học sinh Trường THPT Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Xúc động khi đón nhận sự giúp đỡ của Báo Nghệ An và bạn đọc, bà Lim Thị Tuyết ở bản Khe Khoang, xã Châu Bình (Quỳ Châu) cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi hết tài sản và lương thực trong nhà, được sự quan tâm của Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm mà gia đình giờ có thêm gạo, nước uống để tiếp tục trong nhiều ngày tới. Lúa ngoài đồng bị nước lũ làm ngập, hư hỏng hết rồi; gieo cấy lại thì chờ đến năm sau.

Từ ngày 4/10, học sinh trường THPT Quỳ Châu đã đi học trở lại và ổn định cuộc sống. Ảnh: Thu Hương

Cô Trần Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thắng (Quỳ Châu) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực của đội ngũ giáo viên, các cấp ngành địa phương trong việc huy động khắc phục hậu quả mưa lũ thì ngày 4/10 học sinh nhà trường đã đi học trở lại. Mưa lũ gây ngập các phòng học khiến thiết bị đồ dùng học tập bị hư hỏng rất nhiều, ước tính thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Nhà trường đã được Báo Nghệ An hỗ trợ 1.460 quyển vở học sinh và nước uống. Đây là phần có có ý nghĩa giúp nhà trường và các em học sinh có điều kiện vượt qua khó khăn để yên tâm học tập; đồng thời mong muốn Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay, giúp đỡ để nhà trường có điều kiện mua sắm lại các trang thiết bị, phương tiện dạy và học.

Trao quà hỗ trợ tại Trường Tiểu học Châu Thắng. Ảnh: Thu Hương

Trước đó, ngày 1/10, sau khi nắm bắt được tình hình mưa lũ gây thiệt hại đối với người dân các huyện miền Tây Nghệ An (trong đó huyện Quỳ Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất), Báo Nghệ An và bạn đọc đã trực tiếp đến tận nơi trao 3 tấn gạo và các mặt hàng thiết yếu khác cho các xã Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Đây là 3 xã bị thiệt hại nặng do trận lũ đêm 27/9 gây ra. Ngoài ra, Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm còn tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ ở 3 xã này, cùng 4 thùng sách, vở cho các em học sinh ở xã Châu Thắng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình phóng viên Bé Vinh - công tác tại Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thông tin huyện Quỳ Châu cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

Những phần quà ý nghĩa mà Báo Nghệ An đã hỗ trợ đến với người dân vùng lũ huyện Quỳ Châu là tình cảm trân quý của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An quyên góp, ủng hộ; đồng thời Báo Nghệ An cũng là đơn vị làm cầu nối, đón nhận sự quan tâm, sẻ chia với tinh thần tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách" từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Cập nhật danh sách ủng hộ nhân dân vùng lũ Quỳ Châu thông qua Báo Nghệ An từ ngày 30/9 đến ngày 5/10/2023: