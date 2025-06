Xã hội Báo Nghệ An và hành trình sẻ chia, nghĩa tình Không chỉ là cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Nghệ An từ lâu đã trở thành mái nhà của những tấm lòng hướng về cộng đồng. Hàng năm, bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm xã hội, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo không ngừng đồng hành cùng các địa phương, góp phần mang lại những đổi thay tích cực cho cuộc sống người dân.

Hành trình sẻ chia

Xiêng My là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương. Sau gần 14 năm thực hiện chủ trương giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh, với phương châm “trao cần câu”, Báo Nghệ An đã giúp đỡ xã Xiêng My với nhiều hình thức như: xây dựng "Ngân hàng bò sinh sản" cho các hộ nghèo; hỗ trợ cây giống để giúp người dân xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế hộ gia đình; trao hàng ngàn suất quà hỗ trợ hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán; vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xã xóa nhà tranh tre.

Bên cạnh đó, Báo cũng đã hỗ trợ UBND xã Xiêng My mua sắm trang thiết bị: máy vi tính, máy in, máy photocopy; kêu gọi, huy động kinh phí mua chăn, áo ấm, trang thiết bị trường học cho các em học sinh trên địa bàn xã như: 50 chiếc giường tầng, tủ đông, nồi cơm điện to… Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An cũng có nhiều chương trình, phần việc thanh niên hiệu quả tại đây, như nhận giúp đỡ 1 em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Báo Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức Chương trình "Trao quà Tết người nghèo Xuân Ất Tỵ"; khám bệnh, cấp phát thuốc; tặng trang thiết bị cho Trường Tiểu học Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: Tư liệu

Cũng chính từ sự đồng hành ấy, xã Xiêng My từng bước “thay da đổi thịt”. Điều đáng mừng nhất là đời sống kinh tế - xã hội của người dân xã Xiêng My ngày càng được nâng cao. Tính đến 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 21,46%; hộ cận nghèo còn 18,99%; hộ khá chiếm 59,56%.

“ Có nhiều mô hình như nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả với sự giúp đỡ của Báo Nghệ An và các doanh nghiệp, đơn vị đang phát huy hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân xã Xiêng My đã tăng lên gần 30 triệu đồng/người/năm. Có thể nói, mỗi đổi thay của xã có sự đồng hành của Báo. Đồng chí Lô Ba Lịch - Chủ tịch UBND xã Xiêng My (Tương Dương)

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xóa vườn tạp, với hơn 2.000 cây giống được Báo Nghệ An và các đơn vị trao tặng, giờ đây nhiều khu vườn ở xã Xiêng My đã thực sự “khoác áo mới” - mướt mát xanh với những giống cây vươn cành trĩu quả.

Lãnh đạo Báo Nghệ An và xã Xiêng My trồng cây xoài giống. Ảnh: tư liệu

Bà Vi Văn Bảy ở bản Phẩy, xã Xiêng My vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi được xã hỗ trợ trồng thí điểm giống mít Thái Lan. Sau khi nhận cây, bà con còn được cán bộ kỹ thuật về tận nơi hướng dẫn cách trồng và chăm sóc. Giờ thì mít đã cho quả, thương lái tới tận vườn mua với giá 20 nghìn đồng/kg, mừng lắm!”.

Việc trao tặng cây giống không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời động viên thiết thực để bà con mạnh dạn cải tạo vườn tạp, hướng tới phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là cách Báo Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, và xa hơn là phát triển các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa bền vững và lâu dài.

Lãnh đạo Báo Nghệ An và xã Xiêng My, huyện Tương Dương thăm vườn cây sai trĩu quả của bà con. Ảnh: Tùng Linh

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Báo Nghệ An đã thực hiện Chương trình ủng hộ "Tết Vì người nghèo" với sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, phóng viên và nhân viên. Tổng số tiền ủng hộ gần 27 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, Báo Nghệ An đã kêu gọi và kết nối các cá nhân, doanh nghiệp để trao 444 suất quà, với tổng giá trị 205 triệu đồng cho các hộ nghèo tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh như xã Xiêng My (Tương Dương); các xã Hưng Nghĩa, Châu Nhân (Hưng Nguyên) và các xã thuộc huyện Thanh Chương, Yên Thành và TP. Vinh.

Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An phối hợp cùng Trạm Biên phòng Tha Đo, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh, Nhóm DCI Nghệ An và Công ty CP Thiên An Gia đã phối hợp trao 180 suất quà cho người dân bản Tha Đo (Kỳ Sơn) và Na Mương (Noọng Hét). Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm: gạo, muối, nước mắm, cá khô và các loại nhu yếu phẩm khác. Thông qua các hoạt động này, Báo Nghệ An mong muốn góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, tràn đầy hy vọng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chi đoàn Báo Nghệ An nhận giúp đỡ em Lương May Tỵ - học sinh lớp 5B2, Trường Tiểu học Xiêng My, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tư liệu

Từng trang báo trở thành nhịp cầu yêu thương

Không chỉ đồng hành bằng vật chất, những người làm báo ở Báo Nghệ An còn tận dụng sức mạnh của ngòi bút làm cầu nối nhân ái, giúp những mảnh đời kém may mắn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Những bài viết xúc động về các hoàn cảnh khó khăn được đăng tải đều đặn trên các trang báo không chỉ phản ánh sự thật cuộc sống, mà còn thắp lên hy vọng cho người trong cuộc.

Nhiều hoàn cảnh éo le đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhờ những dòng chữ chân thành, nhân văn mà phóng viên Báo Nghệ An gửi gắm. Những trang báo như cầu nối vô hình, gắn kết những tấm lòng thiện nguyện đến gần hơn với những phận đời kém may mắn.

Báo Nghệ An phối hợp cùng Công ty TNHH Hòa Hiệp trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo tại xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: Tư liệu

Như trường hợp gia đình chị Trương Thị Chung ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp - cả hai vợ chồng và đứa con trai nhỏ đều mắc căn bệnh ung thư. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng ngặt nghèo. Sau khi Báo Nghệ An đăng tải câu chuyện vào tháng 5/2025, rất nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Tính đến nay, gia đình chị đã nhận được gần 250 triệu đồng hỗ trợ.

Chị Trương Thị Chung xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới Báo Nghệ An và các tấm lòng hảo tâm đã tiếp thêm động lực, tạo chỗ dựa vững chắc cho bản thân và gia đình có thể vững vàng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Phóng viên Thu Hương (Phòng Truyền thông, Báo Nghệ An) tâm sự: "Làm báo không chỉ là viết tin tức, mà còn là trách nhiệm sẻ chia, kết nối yêu thương với những mảnh đời cần được lắng nghe. Mỗi chuyến đi đến vùng khó, tôi cũng đều hỏi thăm, tìm hiểu thông tin về các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ để động viên tinh thần, kết nối, lan tỏa sẻ chia trong cộng đồng"...

Trong tháng 6 này, Báo cũng đã vận động kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (trị giá 60 triệu đồng/căn) và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Hành trình thiện nguyện của Báo Nghệ An không dừng lại ở những con số hay địa danh, mà tiếp tục được viết nên từ những con người bình dị, chân thành. Mỗi bài viết, mỗi phần quà, mỗi chuyến đi là một dấu ấn của tình người, nhẹ nhàng mà sâu lắng.